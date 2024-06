Moreno critica que Magdalena Álvarez, "una condenada" por el caso de ERE, fuera "vitoreada" en el mitin de Sánchez

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado este jueves que la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, una "condenada" por el caso de los ERE irregulares en Andalucía, fuera "vitoreada" en el mitin que el jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dio ayer en Benalmádena (Málaga), junto a su mujer, Begoña Gómez. "Me preocupó que a una persona condenada en el caso de los ERE se le vitoreara", ha señalado Moreno, en referencia al hecho de que Pedro Sánchez calificara a la exconsejera andaluza de "víctima" de la derecha y extrema derecha y recibiera los aplasusos de los presentes en el mitin. "¿Qué Gobierno tenemos?, ¿qué es lo que está pasando en España?", ha señalado Juanma Moreno, para quien, en las elecciones europeas del domingo, es hora de "sacar la tarjeta roja" a Pedro Sánchez y a su Gobierno. En acto público en Vélez-Málaga, Juanma Moreno ha señalado que Sánchez no puede salir la noche del 9 de junio "con un aval político que le permita, el mismo lunes, no solamente hacer las políticas que está haciendo, sino incrementarlas".

