El PP de Asturias acusa al PSOE de retrasar ya dos veces la votación en el Congreso para sacar al lobo del Lespre

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este jueves al PSOE de haber retrasado ya por dos veces la votación final en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley del PP para sacar al lobo de manera inmediata del listado de especies protegidas (Lespre). Álvaro Queipo ha visitado en Leitariegos (Cangas del Narcea) una ganadería extensiva. Ha criticado a la cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones europeas, Teresa Ribera, de quien ha dicho que ha "atacado" a la ganadería asturiana. El presidente 'popular' destacó que, gracias a Teresa Ribera, el lobo está en la lista de especies protegidas, "sobreprotegido a costa del ganadero". "El lobo que se sobreprotege ataca al ganado, y el ganadero no solo tiene una pérdida económica, sino que se genera una pena y una lástima porque quiere y cuida a sus animales, algo que Teresa Ribera no es capaz ni siquiera de entender", subrayó. "Queremos ver a Teresa Ribera, que venga a Asturias, porque cada vez que habla, el PP gana votos, y queremos saber por qué el PSOE la oculta. ¿Acaso no quiere a su propia candidata, para la que nos está pidiendo el voto? Adrián Barbón debería responder si van a aprovechar el último día de campaña para traer a Ribera, o si nos van a pedir el voto para una candidata que esconden", remarcó. El presidente del PP señaló que Teresa Ribera es la persona que más daño ha hecho a Asturias, con unas políticas "que no son exclusivas de la candidata, son compartidas por todo el PSOE en su totalidad". En este sentido, recordó que el PSOE siempre ha votado en contra de sacar al lobo del listado de especies protegidas, donde Teresa Ribera lo metió, como sucedió en la toma en consideración por el Congreso de la proposición de ley del PP, cuya aprobación final los socialistas están retrasando ahora "utilizando el Parlamento de todos los españoles". Álvaro Queipo criticó a los diputados asturianos del PSOE por ir a Madrid a "defender los intereses de Pedro Sánchez, y no los de Asturias". "Nos comprometemos a defender en Europa mayor financiación para los Parques Naturales y los propietarios que desarrollan su actividad en los mismos, a los que consideramos razonable que se les compense por las restricciones que estos espacios protegidos generan sobre la actividad rural", ha comentado Queipo.

