PSOE-M acusa a PP y Vox de usar artimañas contra Sánchez y apoya a Gómez: "La Justicia no ha estado a la altura"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado a "PP y ultraderecha", formaciones "carentes de ideas", de emplear "artimañas para derrotar al presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo a Begoña Gómez y ha exigido igualdad para las mujeres, para llegar a opinar, tras manifestar su respeto por las decisiones judiciales, que con la citación en plena campaña electoral "la Justicia no ha estado a la altura". "La derecha y la ultraderecha utilizan cualquier resquicio para atacar al presidente y a este Gobierno legítimo pero la Justicia en este momento no ha estado a la altura", ha lamentado. "Lamento que algunos jueces caigan en estas artimañas de la derecha y la ultraderecha porque deslegitima a la Justicia y la confianza ella", ha continuado. Maroto ha asistido a la inauguración de la tercera edición del South Summit, donde ha pedido al Ayuntamiento "que invierta en las startups madrileñas". La socialista ha pasado a poner el foco en el "señalamiento" a la pareja del presidente en plena semana electoral "para que se condicionen estas elecciones". La edi ha lamentado además que Begoña Gómez acabe en los tribunales después de "trabajar y desarrollar una actividad profesional". "Las mujeres somos libres y tenemos que exigir igualdad. Yo apoyo a Begoña (Gómez) y a tantas mujeres que hoy se pueden ver reflejadas en este señalamiento", ha subrayado. "AL ADVERSARIO POLÍTICO SE LE GANA EN LAS URNAS" Con respecto a la carta pública firmada ayer por Sánchez, Maroto ha mostrado "mucho respeto". La misiva era una "reflexión no como presidente del Gobierno sino también como la pareja de una persona que en este momento está sufriendo acoso y lo que pone de manifiesto es que no todo vale en política, que al adversario político se le tiene que ganar en las urnas". La socialista ha subrayado que este "Gobierno legítimo ha estado siempre condicionado por los bulos, por las mentiras". "Basta ya. Yo reivindico la calidad democrática. Los políticos nos tenemos que ganar el respeto haciendo buena política", ha reivindicado. Lo ha hecho alejándose del "fango". También confía en que tras las elecciones de este domingo "se vuelva a un clima de confianza y cordialidad en el que se hable más de Madrid (en el caso de Cibeles), de lo que necesitan los madrileños y que se dejen los insultos, los bulos, las mentiras, las descalificaciones, que hacen mucho daño a la calidad democrática". ACUSACIONES COMO "BULO DE LA ULTRADERECHA Y DE LA DERECHA" En la carta, ha continuado, se traslada a la ciudadanía "su convicción de que no hay nada detrás de esas acusaciones, que estas acusaciones forman parte de un bulo que la ultraderecha y la derecha están utilizando". Una vez más ha mostrado su apoyo a Begoña Gómez, para espetarle "basta ya al patriarcado". "Queremos ser libres, queremos ser independientes y basta ya de señalamiento, en este caso a la mujer del presidente, para hacerle daño a él", ha manifestado. "Ese es el único motivo de esta imputación a Begoña Gómez, de este señalamiento totalmente discriminado hacia una mujer que quiere seguir desarrollando su actividad profesional y que lamentablemente a algunos les gustaría que estuviese en casa, que tuviésemos hijos y que volviésemos otra vez al pasado. Las feministas les decimos que no, que esto ya no forma parte del país que queremos, que las mujeres somos la mitad de la población y que queremos estar, ser libres y hablar", ha defendido. "SE HA ROTO UNA REGLA NO ESCRITA" Ante la citación a Begoña Gómez en plena campaña electoral, Reyes Maroto ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales pero cree que "se ha roto una regla no escrita" al intuir "que se está utilizando a la Justicia como una manera de desgaste al presidente del Gobierno y al PSOE". "Cada uno que haga las conclusiones que quiera, pero nos parece que ni era el momento ni creemos que esto va a ayudar al PP y a la ultraderecha porque el PSOE está fuerte, tenemos una expectativa positiva de ganar las elecciones pero, sobre todo, la ciudadanía tiene que ver en estos movimientos lo que nos estamos jugando", ha advertido. La socialista ha instado a "defender la independencia judicial", lo que le ha llevado a afirmar que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "se equivocó" en unas declaraciones. "La Justicia, sin duda, es independiente pero esta decisión (la citación) desde luego se produce en un momento en el que deberíamos estar hablando de cuáles son los proyectos para Europa", ha reiterado.

