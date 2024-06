Comín (Junts) cree que ERC y la CUP deberían ir juntos a una posible repetición electoral

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha afirmado que para ERC y la CUP lo mejor es enfrentarse a una posible repetición electoral en Cataluña en una "lista conjunta", ya que ir por separado los puede debilitar más, en sus palabras. Lo ha dicho en una entrevista de este martes en el 'Nació' recogida por Europa Press al preguntársele por la posibilidad de concurrir en una lista unitaria, algo que asegura que le gustaría mucho y que cree que sería el "segundo mejor escenario" para el independentismo tras una investidura del candidato de Junts, Carles Puigdemont. En este sentido, ha sostenido que la unidad es un instrumento, no una finalidad, de cara a conseguir la independencia: "El 'procés' avanzará mucho más si hay unidad que si no hay. Por tanto, queremos la unidad no por sí misma, sino para ponerla al servicio de un objetivo: que el 'procés' recupere velocidad de crucero". Respecto al posible apoyo de Junts ante una eventual moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por no posicionarse: "No me corresponde a mí contestar esto. Es muy prematuro incluso hacerse preguntas como ésta". Y respecto a la oficialidad del catalán en Europa, ha admitido que "será menos rápida" de lo que querrían, si bien ha afirmado que tendrán toda la paciencia necesaria y harán toda la presión necesaria para que culminarla lo antes posible.

