Almeida cree que el PP debe convencer a los españoles "preocupados por la convivencia" en las europeas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que el PP debe convencer a los españoles "preocupados por la convivencia" por una "cuestión de Estado", en alusión a la aprobación de la Ley de Amnistía, en las próximas elecciones europeas que se celebran este domingo. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el alcalde ha defendido que el PP es "el primer partido de España" a nivel nacional, autonómico y municipal y confía en que lo vuelva a ser tras los comicios del domingo. "Nosotros lo único que tenemos que hacer es entendernos con los españoles, en la situación más difícil para mí que tenemos en la democracia y en estos 45 años de democracia, en una situación en la que no tenemos que atender únicamente a aquellos españoles que alguna vez han votado al Partido Popular, sino a todos los españoles que estemos preocupados por la convivencia", ha subrayado. Así, considera que esta no es una cuestión de partidos sino "de interés general" porque España está en una situación "particularmente grave". Por ello, ha señalado que el PP no debe atender solo a los españoles que les han votado sino a todos aquellos "que han confiado en España y en el modelo de convivencia". "Es ahí donde nosotros nos tenemos que centrar", ha apostillado. Tras las últimas encuestas que dan ganador al PP en las elecciones europeas, el alcalde de Madrid ha destacado que todos los sondeos dan a los 'populares' un porcentaje de voto por encima del obtenido en las municipales y autonómicas, así como en las pasadas generales. "Quien sigue creciendo es el Partido Popular y, por tanto, si nosotros somos capaces de arrastrar a esa mayoría de españoles que únicamente están preocupados de verdad porque podamos convivir siendo diferentes y pensando distinto, y porque podemos seguir teniendo un modelo de conveniencia, entonces serán los demás los que se tengan que preocupar de nosotros. Nosotros nos tenemos que preocupar de los españoles", ha reivindicado el primer edil.

