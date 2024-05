Armengol comparece este viernes en la comisión de las mascarillas del Parlament balear

La expresidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparecerá este viernes en la comisión de las mascarillas del Parlament balear. La comparecencia de Armengol está prevista a las 09.00 horas en la Sala de Juntas. Le seguirán después el exconseller de Movilidad, Marc Pons; el exdirector del IbSalut, Juli Fuster; y el actual subdirector de Compras y Logística del IbSalut, Rafael Marcote. La expresidenta balear ya ofreció una rueda de prensa sobre este tema en el Congreso y también declaró en la comisión de investigación de la Cámara. Allí, la expresidenta balear admitió que conocía a Koldo García como asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, pero negó "con total seguridad y rotundidad" que hablara con él de la contratación de ninguna empresa. Armengol precisó que conocía a Koldo García como acompañante de Ábalos en actos públicos a los que había asistido en Baleares. Armengol defendió los métodos que seguían "escrupulosamente" en los contratos de suministros y limitó su contacto con el expediente al acuerdo del Consell de Govern en el que se dio cuenta de ése y otros contratos sanitarios de emergencia. En esta línea, remarcó que las decisiones sobre la compra del material sanitario las tomaban los órganos de contratación del Servicio de Salud "de forma autónoma y con criterios técnicos". MARC PONS, JULI FUSTER Y RAFAEL MARCOTE El exconseller de Movilidad, Marc Pons --actualmente diputado autonómico-- será el siguiente en comparecer este viernes, a las 11.30 horas. Se le incluyó por sus relaciones con el Ministerio por compartir el área de transportes. Cerrarán las comparecencias de la semana el exdirector del Servicio balear de Salud (IbSalut) Juli Fuster, y el anterior coordinador del almacén central del IbSalut, Rafael Marcote, actual subdirector de Compras y Logística. Fuster cesó en julio de 2022 por una polémica relacionada con unas oposiciones a las que se presentaron unos familiares; su dimisión se produjo pocos días después de la visita de la Guardia Civil a las oficinas del servicio por la investigación de la Audiencia Nacional. Los agentes fueron atendidos por el entonces director de Presupuestos, Manuel Palomino, según hizo constar la UCO en su informe. PP Y VOX RENUNCIARÁN A LA COMPARECENCIA DE KOLDO SI NO SE PRESENTA Mientras, PP y Vox han avanzado que renunciarán a la comparecencia de Koldo García, así como la del que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, si finalmente no se presentan el próximo lunes en el Parlament. Los servicios de la Cámara habrían realizado hasta seis intentos a través de diferentes direcciones y sistemas, todos infructuosos, para citarlos. Cabe recordar que el pasado viernes la comisión desconvocó la sesión en la que estaba prevista la comparecencia de Koldo García Izaguirre, al no presentarse el compareciente. En el caso de Hidalgo, cuya comparecencia estaba prevista para este martes, la Cámara ya programó su presencia para el día 3 de junio, también por no tener constancia de la entrega de la comunicación.

