Javi López (PSC) cree que reconocer a Palestina demuestra el "coraje" diplomático de España

El candidato número 3 de la lista del PSOE a las elecciones europeas, Javi López (PSC), ha afirmado que el reconocimiento del Estado palestino que hace efectivo el Gobierno este martes demuestra "el coraje político y diplomático que está mostrando España en el mundo". Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press en la que ha asegurado que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, "han sido las voces que han mantenido la dignidad en el mundo" respecto a Palestina. "Desde el sur global, el mundo árabe, Latinoamérica, a veces se nos puede preguntar por qué denunciamos el derecho de Occidente, por qué denunciamos el derecho internacional público a Ucrania, y no lo hacemos en Gaza", ha apuntado. En este sentido, ha argumentado que España "no ha utilizado dobles estándares" porque ha reclamado la paz en Gaza y en Ucrania y ha denunciado, ha dicho, las violaciones del derecho internacional en los dos sitios. López ha afirmado que el gobierno de Benjamin Netanyahu es "el más extremista que ha tenido durante las últimas décadas Israel" y ha defendido que la manera de conseguir una paz duradera y segura es el reconocimiento de dos estados fiables y democráticos, en sus palabras. Preguntado por el conflicto diplomático con Argentina a raíz de las declaraciones de su presidente, Javier Milei, y por si considera que las respuestas de Israel a España merecen también retirar a la embajadora española en Tel Aviv, como se ha hecho con la de Buenos Aires, López ha asegurado que el problema con Milei, a su juicio, son los "ataques directos a la presidencia del Gobierno de España, como institución, y ataques tan directos que son impropios de un presidente". "Lo que intentaría es no quitar el foco de lo que es importante, que es el reconocimiento de Palestina, porque creo que en el gobierno israelí hay alguien a quien le interesaría que nosotros centráramos nuestros mensajes alrededor de la relación entre España e Israel", ha zanjado, y ha pedido poner el foco en las denuncias en materia de --textualmente-- violaciones de derechos humanos en Gaza. OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN LA UE Por otra parte, López ha señalado que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas es una prioridad y un compromiso del Gobierno, y ha acusado al PP de tener "alguna cosa que ver" con la negativa de gobiernos populares y de la extrema derecha en una decisión que requiere unanimidad, textualmente. Asimismo, ha apuntado que lograr el uso del catalán en el Parlamento Europeo (PE) es "un paso más sencillo" porque solo requiere de mayoría, y ha destacado las cinco vicepresidencias socialistas en la Mesa del PE y los aliados que, ha dicho, tienen en Bruselas. En este sentido, ha asegurado que la única manera de avanzar en esta cuestión es tener aliados tanto en las capitales europeas como en el PE, frente al aislamiento: "¿Cuál es la formación política en Catalunya que tiene más aliados para hacer avanzar esta agenda en Europa? Pues son los socialistas europeos, los socialistas catalanes aquí". EXTREMA DERECHA Y DESIGUALDAD Respecto al posible ascenso de las fuerzas de extrema derecha tras las elecciones europeas, el candidato ha asegurado que "Europa vive una amenaza existencial" y cree que el equilibrio y la cooperación entre la democracia cristiana, los liberales y los socialdemócratas está en riesgo porque la derecha tradicional ha decidido abrirle la puerta al poder de Bruselas a la extrema derecha. Ha relacionado el ascenso de esas fuerzas políticas con las desigualdades y la falta de oportunidades y ha asegurado que no es una situación inevitable: "En un combate de ideas, nada es inevitable. Depende de nosotros, que seamos capaces de dar alternativas". Por eso, ha afirmado, es importante denunciar durante la campaña electoral "el peligro y la amenaza que significa que la extrema derecha juegue un papel fundamental en el juego de poder europeo", y ha señalado también que el género influye en el voto. PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS "Tenemos sociedades más feministas, más igualitarias, queda mucho por hacer pero se ha avanzado, y existe una reacción ante la pérdida de privilegios del género, mi género, de los hombres", ha añadido. En relación a las desigualdades que sufren los jóvenes, López ha dicho que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos y ha planteado utilizar recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) "como una verdadera palanca para hacer política de vivienda pública que tenga penetración en los precios". PACTO DE MIGRACIÓN Y ASILO Finalmente, sobre el pacto europeo de migración y asilo, que incluye la posibilidad de pago para eludir una cuota de solicitantes de asilo, López ha afirmado que no cree que la medida vulnere derechos humanos, y ha sostenido: "La migración es un hecho y el asilo es un derecho". "Es una medida que a mí me desagrada. Estoy convencido de que nuestro país lo que hará es cumplir con sus cuotas", ha dicho el candidato, que ha asegurado que sin pacto no habría ninguna responsabilidad para los estados miembros en materia de migración y asilo.

