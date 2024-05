Puigdemont apela a indecisos y abstencionistas para "dar un dolor de barriga a Madrid"

Argelès-sur-Mer (Francia), 6 may (EFE).- El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho un llamamiento este lunes a la movilización de los indecisos y los desmovilizados para lograr la victoria en las elecciones del 12M, "el único voto que puede provocar un dolor de barriga a Madrid".

Así lo ha dicho este lunes en su intervención en el acto de campaña en Argelès-sur-Mer (Francia), al que han acudido alrededor de 400 simpatizantes y militantes de las comarcas barcelonesas del Bages y el Berguedà, cuando quedan seis días para las elecciones, en lo que Puigdemont ha catalogado como "semana de la movilización".

"Estos días que quedan hasta que cierren los colegios tenemos que ir a buscar y movilizar a los que no han decidido ir a votar pero también ir a convencer a los que han decidido ir a votar pero no saben bien a quién. Convencer a los indecisos y sobre todo movilizar a los que están en casa pensando que no merece la pena ir a votar", ha asegurado Puigdemont.

El candidato de Junts ha dicho que sólo hay dos opciones para votar, "lo que representa Junts y lo que representa un PSC más alejado que nunca de los intereses de los catalanes y más cerca que nunca de los intereses de Moncloa".

Puigdemont ha reivindicado a Junts como "la única opción independentista que puede liderar y ganar", y ha señalado que su papeleta tiene un efecto doble, "excepcional para unos y devastadora para otros".

"Tenemos al Gobierno de España agarrado. Si lo hemos hecho con siete diputados, ¿qué no haremos con el Govern? Por eso tienen miedo de vosotros", ha señalado. EFE

