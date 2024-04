Pradales rechaza los "radicales cambios a ciegas" y advierte de que puede que "no haya vuelta atrás"

El candidato a lehendakari por el PNV, Imanol Pradales, ha alertado de los "radicales cambios a ciegas" que se pueden producir a partir del 21 de abril en Euskadi y ha advertido de que puede que "no haya vuelta atrás". Además, ha defendido las medidas de protección social de Euskadi, las "más avanzadas del Estado", pero ha asegurado que los jeltzales no aceptarán "que haya una sola persona que se aproveche". Pradales, que ha participado en un acto electoral en Barakaldo junto al Lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar, y la alcaldesa de la localidad vizcaína, Amaia del Campo, se ha dirigido a los congregados para animarles a preguntar a la gente si con el Partido Nacionalista Euskadi "ha ido a mejor o a peor estos años". "¿Tu vida personal y la de tu familia han ido a mejor o a peor? ¿Tu calidad de vida en Euskadi es buena o no? Y si la respuesta es que Euskadi ha ido a mejor y tu vida ha ido a mejor, lo tienes muy claro: vota PNV", ha añadido. El candidato ha advertido de quienes invitan ahora "a cambiar a ciegas la casa" construida "con tanto esfuerzo y sacrificio entre todos". "Su anuncio inmobiliario es que su vivienda es amplia y con buenas vistas, pero no dice más. No adjunta ni una fotografía que lo acredite", ha explicado. Por ello, ha preguntado a los cientos de congregados en la Herriko Plaza de Barakaldo si cambiarían su vivienda "sin haber visto la otra". "No, ¿verdad?", ha respondido. En este punto, Imanol Pradales ha advertido de "los radicales cambios a ciegas". "No vaya a ser que luego nos llevemos una sorpresa desagradable y no haya vuelta atrás", ha manifestado. Por esta causa, ha apelado al "voto del orgullo, ese voto del orgullo" por la Euskadi construida "entre todas y todos, entre quienes siempre han trabajado arrimando el hombro". "Votar al PNV es votar por el orgullo del país que tenemos y por seguir mejorando nuestra única casa, Euskadi", ha insistido. El candidato a la Presidencia del Gobierno Vasco ha asegurado que se siente "orgulloso de Euskadi, de ser vasco", y se ha mostrado seguro de que la sociedad "quiere que gobierne el PNV". "La gente se fía de nuestra gestión, y se fía porque, a pesar de que hayamos cometido algunos errores, el balance general es positivo, y Euskadi ha avanzado siempre, paso a paso, a pesar de las dificultades", ha explicado. Pradales ha expuesto sus propuestas "para subir a Euskadi al tren de la nueva economía del futuro y con compromisos concretos de inversión frente a quienes abogan por subir los impuestos". "Creo que no se puede resumir mejor las diferencias de modelos de política económica y fiscal: presión fiscal o inversión fiscal. Dicho de otro modo, hay quien quiere meterle la mano en el bolsillo de las clases trabajadoras y medias de Euskadi. A quienes se esfuerzan, trabajan y se sacrifican todos los días. Por eso el domingo quedarse en casa puede salir muy caro. Hay que ir a votar", ha pedido. POLÍTICAS SOCIALES El candidato a lehendakari ha realizado una "firme defensa del modelo de políticas sociales emprendidas por el PNV" y se ha comprometido a seguir impulsándolo y a hacerlo más eficiente. "Nuestro pueblo siempre ha tenido muy claro que nadie puede quedar atrás. Por eso tendemos la mano a quien lo necesita. Le ayudamos a no caer en la exclusión, a volver a engancharse al empleo, a que tenga una vida digna o a completar sus pensiones", ha precisado. Según ha defendido, Euskadi tiene "las medidas de protección social más avanzadas del Estado y de las mejores de Europa". "Lo que no aceptamos es que haya una sola persona que se aproveche. Las ayudas son para quien de verdad las necesita", ha indicado. Por ello, se ha comprometido a "mejorar la eficiencia y aumentar el control" sobre las ayudas creando una Agencia Vasca de Prestaciones Sociales. "Ayudas, sí. Control e inspección, también", ha concluido. ORTUZAR Por su parte, Ortuzar ha comenzando su intervención anunciando que Imanol Padrales, tras abandonar el mitin para preparar el debate de esta noche en ETB, ha sido atacado por una persona que le ha rociado con spray de pimienta, por lo que le han llevado al hospital para limpiarle los ojos. "No sabemos a qué responde, pero de todas maneras, creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos, nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no, ese no es nuestro camino", ha aseverado. A continuación, el dirigente nacionalista ha subrayado que el progreso, el desarrollo, depende "mucho del gobierno que haya, y ese gobierno hoy solo lo garantiza el PNV", ya que el resto son "aventuras". "El resto nos devolvería a la Euskadi en blanco y negro". ¡Aventuras en blanco y negro, no! Queremos una Euskadi próspera, una Euskadi del bienestar, una Euskadi justa y desarrollada", ha instado. Tras reconocer que "todo es mejorable y perfeccionable en la vida", ha apuntado que la Euskadi de hoy es una Euskadi que "merece la pena". "Es un buen País para vivir y el grado de progreso y de bienestar que hemos alcanzado es muy alto. Salimos muy bien en las comparaciones, no ya con el Estado español, sino con los países más avanzados de Europa", ha manifestado. Frente a "algunos agoreros" que dicen que hay declive industrial en Euskadi, Andoni Ortuzar ha defendido que los datos "dicen lo contrario: 40% de la economía entre industria y servicios avanzados, tasa de paro más baja de la historia, líderes en innovación y tecnología". "¡Modelo PNV!", ha asegurado. En este punto se ha preguntado "¿Quién nos dice que todo este desarrollo, todo este progreso está garantizado para siempre?", para responder que "no lo está, y lo que hoy tenemos es fruto de muchos años de trabajo, de mucha gente dedicada a que las cosas se hicieran, y se hicieran bien". URKULLU Por su parte, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido en que el domingo "se elige entre dos modelos": el de gobierno del PNV, "de colaboración público-privada y pacto, o el modelo de la improvisación y la intervención"; el de "respeto a la pluralidad o de imposición de la uniformidad; de la memoria y el respeto" o el de "la amnesia y el olvido". "De cogobernanza real con las instituciones vascas y gobernanza colaborativa con entidades y colectivos representativos" o el del "asamblearismo y el control social; el modelo PNV humanista y de justicia social o la involución marxista revolucionaria", ha continuado. Además, ha valorado la "confianza" que Euskadi genera en el exterior gracias a las políticas públicas "llevadas a cabo por el PNV" y ha expresado su convicción de que Euskadi es la Comunidad Autónoma "más eficiente en la activación de los Fondos Europeos", ya que la inversión extranjera "ha crecido un 350% en cinco años", y que las exportaciones vascas "han superado los 32.000 millones de euros, la cifra más alta de la historia".