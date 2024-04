Un recibo evidencia que Rubiales compró un Porsche por casi 36.000 dólares días antes de los registros

Un recibo de pago incautado por agentes de la Guardia Civil evidencia que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales compró un Porsche por casi 36.000 dólares 13 días antes de que se produjeran las primeras entradas y registros realizadas en marzo en Madrid y Granada en el marco de la 'operación Brody'. La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, en el registro que llevó a cabo junto a las autoridades dominicanas el pasado 1 de abril en el domicilio en el que se encontraba entonces Rubiales, halló documentación que acredita que por el vehículo en cuestión --propiedad del exdirectivo de la Federación-- se hizo una transferencia el 8 de marzo. Según consta en un informe del Ministerio Público de República Dominicana, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes se incautaron el recibo de pago del Porsche Macan S blanco, de 2016, por el que se habrían abonado 35.925 dólares. Asimismo, figura en el listado un recibo de pago de traspaso fechado ese mismo 8 de marzo por un monto de 882 dólares y el "conduce de salida por venta definitiva" de fecha 12 de marzo. Esta documentación consta en el sumario del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, en el que se investigan presuntas irregularidades en los contratos firmados por la RFEF durante la gestión de Rubiales, incluidos los suscritos para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. CUATRO IPHONES Y ROLEX De acuerdo al inventario detallado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de República Dominicana, el allanamiento en el que se encontró el recibo de pago relativo al Porsche tuvo lugar en una casa de dos niveles en Punta Cana en la que se encontraba Rubiales. En dicho registro, los agentes también hallaron cuatro iPhones, tres móviles, un iPad, dos pendrives, una memoria USB, un reloj marca Rolex y documentación varia: contratos, recibos, transferencias y certificados del registro mercantil. Dos de los iPhones en cuestión pertenecen a Rubiales; uno a su amigo, el empresario Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene; y una tercera persona que luego declaró como testigo ante la Guardia Civil. El iPad es propiedad de Nene. Sobre el reloj de lujo, las autoridades no precisan a quién pertenece. RUBIALES PIDE RECUPERAR UNA CUENTA Y EL MERCEDES En el marco del sumario consta a su vez que esta misma semana el expresidente de la RFEF ha pedido a la juez que le permita usar una de las cuentas embargadas y el Mercedes GLB que le ha bloqueado. Rubiales asegura que necesita una cantidad mensual de dinero "razonable" para subsistir, indicando que su vivienda habitual está en Granada y paga por ella 1.500 euros al mes de alquiler, además de las facturas o la comida. En su escrito a la juez, fechado este lunes y al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el investigado reclama tener acceso a esa cuenta para pagar también la pensión de alimentos y los gastos extraordinarios de sus tres hijas, ya que se encuentra divorciado. Y para costear un seguro médico de su madre. Rubiales reclama disponer de dinero para su actividad profesional, argumentando que en los últimos tiempos intenta generar recursos para sacar a su familia adelante en República Dominicana, siendo esa actividad "lo que le venía permitiendo esa subsistencia hasta el día de hoy y desde que cesó en su puesto como presidente de la RFEF". Señala que necesita desplazarse al menos una vez al mes al país caribeño y calcula que los vuelos cuestan de media unos 1.500 euros. Sobre el Mercedes embargado, expone que necesita usarlo porque es el único coche que tiene en propiedad, por lo que es "esencial para el desarrollo familiar", en especial para poder visitar a sus hijas, que no viven con él. También en el marco de esta causa, la juez ha autorizado que la empresa Explotaciones Hoteleras Nazaríes, vinculada a la presunta trama, costee con dos de sus cuentas los gastos corrientes para el funcionamiento del negocio, como nóminas, proveedores y recibos. La instructora, además, ha respondido a la petición de la RFEF para personarse como acusación particular. A través de una providencia, le requiere que acredite la autorización o acuerdo del órgano correspondiente de la entidad o explicación de la ausencia de ello.