De Andrés (PP) afirma que todos los discursos de Pradales son "una enmienda a la totalidad" al Gobierno de PNV

El candidato del PP vasco a lehendakari, Javier de Andrés, ha afirmado que todos los discursos del aspirante jeltzale a la Lehendakaritza, Imanol Pradales, son "una enmienda a la totalidad" a lo que ha hecho el Gobierno de PNV, al tiempo que ha dicho que el candidato socialista, Eneko Andueza, "insiste en transmitir la idea de que no va a pactar con Bildu", pero "todo el mundo sabe que va a hacer lo que diga Pedro Sánchez". De Andrés ha intervenido esta tarde en la localidad vizcaína de Getxo (Bizkaia) en un mitin de la campaña a las elecciones vascas del 21 de abril, en el que también han participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general PP País Vasco, Esther Martínez. Al inicio de su intervención, el candidato popular a lehendakari ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del exlehendakari José Antonio Ardanza, "un hombre de diálogo, con el cual nos entendimos en los elementos más importantes, particularmente en la lucha contra el terrorismo". "Un hombre que contribuyó a establecer el suelo ético respecto de una formación política que no respetaba la vida, que no respetaba a las personas, que no respetaba la libertad", ha añadido, para destacar que Ardanza fue "quien consiguió unir a los partidos con la voluntad de que se considerara a esa formación política como externa al sistema democrático". "Ojalá en este momento tuviéramos la misma situación", ha deseado. En referencia ya a la campaña electoral, ha criticado que este pasado sábado vino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al País Vasco a "insultar", mientras que el candidato socialista, Eneko Andueza, estuvo defendiendo "lo mismo que está diciendo desde que lo nombraron candidato, que no va a pactar con Bildu". De Andrés cree que el candidato socialista insiste en "transmitir la idea de que no va a pactar con Bildu" porque sabe que "la gente no le cree", pero ha considerado que la forma en que lo hizo el sábado fue "muy peculiar" porque "tenía delante a Pedro Sánchez, y se veía en la obligación de decir que él, moralmente, no se siente en condiciones de votar a Bildu, pero lo hacía delante de Sánchez, que es presidente del gobierno por los votos de Bildu". En cualquier caso, ha afirmado que a Andueza "tampoco le cree nadie" porque "todo el mundo sabe que va a hacer lo que diga Pedro Sánchez, que decidirá en un momento dado lo que más le convenga a su objetivo, que es mantenerse en el Falcón, y nada más". Por otro lado, ha señalado que los discursos del candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, son "una enmienda a la totalidad a lo que ha hecho el Gobierno del PNV" porque "se dedica constantemente a decir que no va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho el PNV". Según ha reprochado, el PNV "ha cogido a un candidato para que diga que no va a hacer lo mismo, que va a hacer cosas distintas, que va a cambiar", porque lo que ha hecho el PNV "no ha salido bien". "Si lo ha hecho mal Urkullu, ¿por qué vamos a pensar que lo va a hacer mejor Pradales?, ¿Qué es lo que ofrece Pradales para pensar que lo va a hacer mejor que Urkullu si es el mismo proyecto y es la misma gente?", se ha preguntado, para asegurar que no cree que "la aportación que pueda dar Pradales sea tan definitiva como para cambiarlo todo". En ese sentido, ha dicho que el PP es "la alternativa", con "un proyecto diferente" para Euskadi, que era "la comunidad más rica" y ya no lo es "por culpa del PNV y de su socio, el Partido Socialista". Tras afirmar que Euskadi es el territorio que "más peso relativo en la economía ha perdido en las últimas décadas en el conjunto de España, con una población cada vez más envejecida" porque "los jóvenes se van a buscar oportunidades fuera", De Andrés ha afirmado que la conclusión de esta situación es que hay "una mala gestión" en sanidad, en educación y en seguridad y "un mal proyecto". Según ha criticado, lo que ha hecho el PNV, "con el apoyo del Partido Socialista, es querer dividir a Euskadi del resto de España" y, "su proyecto de fracturación, nos ha llevado a estar perdiendo peso económico y social en el conjunto de España durante los años que vienen gobernando". De Andrés ha insistido en que el proyecto del PNV "era malo y es lo que hay que cambiar", pero "puedes poner a Pradales por Urkullu, pero las cosas no van a cambiar si seguimos teniendo el mismo proyecto que acaba de aprobar el decreto por el cual las oposiciones se van a tener que hacer en euskera, cuando resulta que una mayoría de vascos no puede acreditar el conocimiento del euskera". "Y ese mal proyecto - ha asegurado- lo vamos a cambiar, lo tenemos que cambiar y somos la gente del PP los que planteamos algo alternativo, somos los únicos que presentamos un proyecto con valentía para decir las cosas como son". Para concluir, ha asegurado que se siente en condiciones de presentar "una alternativa real al PNV y al Partido Socialista" y ha destacado que el Partido Popular tiene "un proyecto moderno, actual y de apertura para España y para Europa". Por su parte, la secretaria general PP País Vasco, Esther Martínez, ha comenzado también su intervención trasladando sus condolencias a la familia y amigos del exlehendakari José Antonio Ardanza, fallecido este lunes a los 82 años, y ha expresado el aprecio y más sentido pésame en nombre del Partido Popular. Martínez ha continuado criticando que en la política vasca "siempre hay una atadura propia del ideario nacionalista y una hipoteca del Gobierno de Sánchez, que, además, como es tan listo, él compra la hipoteca y luego la pagamos entre todos". "Se les ve enseguida, les conocemos bien, nos pueden mentir pero no engañar y tenemos un Gobierno vasco desgraciadamente ajeno a los problemas que tenemos, un Gobierno excluyente, ineficaz y derrochador del dinero de todos", ha censurado. Tras considerar que los vascos no tienen que "resignarse a tener gobiernos así", ha dicho que "el empleo, la economía y la situación de nuestra economía sigue siendo a día de hoy la principal preocupación que tenemos los vascos", pero en los cuatro días de campaña, ha lamentado, "no hemos oído ninguna propuesta del PNV que, como siempre, y ya les conocemos, está más en sus cosas propias que en las cosas de todos". "Y sus cosas propias pasan por mantener la gigantesca estructura de poder que vienen atesorando a lo largo de los años, porque lo que les apremia no es gobernar, lo que les apremia es tener el poder", ha censurado, para advertir de "la constante apelación" que los jeltzales "están haciendo a lo largo de estos días de campaña al voto del miedo, sin crítica y sin dar cuentas de su gestión, porque en dar cuentas no están interesados". Además, ha dicho que, para Euskadi, el Gobierno de Sánchez ha sido "un pésimo negocio" y ha considerado que "urgen las reformas y tomarse en serio la política vasca". En concreto, ha criticado el sistema "profundamente injusto" de RGI porque "no tiene ningún sentido", ya que, "dejando aparte los pensionistas o las personas que no pueden trabajar, para quienes la RGI no solo es necesaria, sino que es de justicia, el resto, que son dos de cada tres, pueden, deben y tienen derecho a trabajar". Tras defender una "reforma integral" de la RGI, ha afirmado que el PNV "no tiene el arrojo necesario para cambiar el sistema porque, entre otras cosas, es su modelo y su gestión, que es la decadencia, los brazos caídos y el desistimiento", mientras que los socialistas tienen "la filosofía de que el dinero público no es de nadie, y así nos va". Por todo ello, ha pedido el voto para el Partido Popular en las elecciones vascas del 21 de abril, "un voto sin complejos, sin miedos, sin especulaciones, cierto, certero, seguro, fiable y util para una Euskadi abierta".