España no contempla que Mahón se convierta en base naval de la OTAN

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, ha aclarado este sábado que no contempla que Mahón (Menorca) se convierta en base naval de la Alianza Atlántica (OTAN). En un comunicado, el Ministerio de Defensa ha informado que "no existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas permanentes de la Alianza". Defensa ha salido de este modo al paso de las informaciones que apuntaban a que Mahón sería la tercera base naval de la OTAN en España, junto a Rota y Cartagena. El comunicado se ha producido asimismo tras las críticas de partidos de izquierdas --Més per Menorca, Podemos y Esquerra de Menorca-- a tenor de que la estación naval de Mahón sea una de las bases españolas que participan en la 'Operación Sea Guardian' de la OTAN, enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas. La de Menorca es una de las múltiples capacidades que España oferta habitualmente a la OTAN. En este sentido, hay que recordar que, en este puerto es común que recalen buques de la Alianza.