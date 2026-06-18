Quevedo amplía a 16 conciertos su nueva gira y agota todas las entradas en ocho horas

(Actualiza la NA4391 con información del octavo concierto en Barcelona, con el aforo ya agotado)

Madrid, 18 jun (EFE).- El público de Quevedo ha necesitado poco más de ocho horas para agotar las más de 225.000 entradas de los 16 conciertos con los que finalmente arrancará su gira 'El Baifo Tour', ocho de ellos en el Movistar Arena de Madrid y otros ocho en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

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Cuando a mediodía ha abierto la taquilla general, fuentes de su entorno ya avisaban de que cerca de 297.000 personas habían intentado adquirir localidades para los dos compromisos inicialmente convocados, el 9 y 10 de abril en la capital y el 1 y 2 de julio en la ciudad condal.

En solo dos minutos se han agotado las cerca de 60.000 entradas de esos cuatro conciertos, por lo que se han ido sumando nuevos "shows" en ambas ciudades que también han colgado el cartel de "todo vendido" progresivamente.

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Finalmente Quevedo actuará en el Movistar Arena los días 9, 10, 11, 14 y 15 de abril, así como el 17, 18 y 20 de mayo, sin posibilidad de convocar más eventos en Madrid por falta de disponibilidad del recinto, según han informado a EFE esas mismas fuentes.

En Barcelona estará el 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de julio, así como el 31 de mayo y el 1 de junio, últimas fechas en ser convocadas en esta ciudad y también las últimas en agotarse poco antes de las 20 horas, solo ocho después del inicio de la venta general.

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La organización ha subrayado que se trata del recorrido "peninsular", lo que deja la puerta abierta a que en el futuro haya otras actuaciones al menos en territorio insular, habida cuenta sobre todo de que el disco que da título al "tour" está dedicado a Canarias.

'El Baifo', su tercer álbum de estudio, obtuvo una gran acogida las plataformas digitales hasta el punto de que los 16 temas que lo integran debutaron entre los veinte más escuchados de España.

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De hecho, 'La graciosa' y 'Al golpito' siguen en el número 1 y 2 de la lista de canciones y el álbum no se ha movido de la primera posición desde su estreno hace 7 semanas, incluso a pesar de la residencia histórica de Bad Bunny en España, que le sigue en el número 2 tras aumentar en este país un 55 % sus escuchas en Spotify. EFE