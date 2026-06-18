Nace el Observatorio de Comunicación en Emergencias: información para salvar vidas

Madrid, 18 jun (EFE).- Una veintena de profesionales e instituciones de la comunicación en crisis han creado el Observatorio de Comunicación en Emergencias, una nueva herramienta que busca mejorar la comunicación en momentos de crisis y emergencias con el objetivo de salvar vidas.

Liderado por sus fundadores Miguel Ángel Rodríguez, Marta Crego y David Ferrero, el nuevo organismo ha sido presentado bajo el lema "La información salva vidas" en un acto que ha tenido lugar este jueves en la Asociación de Prensa de Madrid (APM).

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La finalidad principal del Observatorio, según han explicado sus fundadores, es la promoción del buen uso de la comunicación y la información ante emergencias para contribuir a mejorar su gestión, además de fomentar el conocimiento, el intercambio de experiencias y la creación de redes de alianza.

En definitiva, "contribuir a salvar vidas desde la información", ha insistido Rodríguez.

El Observatorio persigue también convertirse en un punto de encuentro para los profesionales de la comunicación y las emergencias, asesorar a órganos e instituciones, fomentar la formación en la materia y contribuir a la elaboración de políticas y estrategias nacionales o regionales para una mejor gestión de las emergencias, así como poner en valor, defender y visibilizar al trabajo de los profesionales especializados en este sentido.

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Pese a que son alrededor de una veintena de comunicadores los que lo forman, Ferrero ha declarado a EFE que espera que pronto se unan al organismo más profesionales del sector.

"Queremos que el organismo sea un referente también para los medios de comunicación y queremos dar a conocer las mejores prácticas de comunicación en emergencias", ha explicado Ferrero en su intervención.

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Entre las claves más importantes de una buena comunicación en una emergencia, ha destacado Crego, se encuentran "la importancia de contrastar las fuentes" y la necesidad de que "las instituciones tienen que salir a informar para evitar el rumor y la desinformación".

"El silencio es la antesala del rumor y del sensacionalismo", ha advertido.

En el acto ha participado Pilar Limón, responsable de comunicación de Illunion Emergencias para el 1-1-2 de Andalucía, presente durante el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

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"Tuvimos claro que teníamos que afrontar la situación siendo fieles a tres principios básicos de comunicación de emergencias: relevancia, ofrecer información de interés para familiares, víctimas y población; oportunidad, ofrecer esa información en el momento oportuno, y humanidad, poniendo en el centro el bien común, las personas", ha relatado.

También han hablado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre la gestión de comunicación durante el tren de borrascas de Grazalema (Cádiz), y el magistrado titular de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares, Francisco Javier García, coordinador nacional de la Red Judicial de Expertos/as en Gestión de Emergencias y Catástrofes (RED-EME).

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Ha cerrado el evento la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, quien ha lamentado que en España "en los últimos años hay que informar mucho más de emergencias".

Por eso, ha agradecido al Observatorio su función porque "tenemos que hacer que la población sepa anticiparse y así la gente sabrá qué hacer para que su vida no corra peligro". EFE

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