Herzog dirigirá un laboratorio de cine en La Palma centrado en la erupción del volcán

Madrid, 25 mar (EFE).- El cineasta alemán Werner Herzog y su director de fotografía, Peter Zeitlinger, dirigirán la III edición de la Aceleradora de Cine, un curso itinerante organizado por la productora catalana La Selva que se celebrará en septiembre próximo en la isla de La Palma.

La productora ha anunciado este lunes la convocatoria internacional para 50 cineastas -directores y directores de fotografía- que presenten proyectos en homenaje a la población de la isla afectada por la erupción del volcán que comenzó en septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días.

Durante once días, Herzog y Zeitlinger asesorarán a los participantes en el proceso de creación de más de 25 obras cinematográficas.

Caracterizado por una curiosidad inagotable sobre la naturaleza y la complejidad humana, el director de filmes como 'Fitzcarraldo' (1982) o 'Aguirre la cólera de Dios' (1972), ha manifestado un especial interés por los volcanes en su trayectoria como cineasta.

En 2016 realizó un documental sobre el poder de los volcanes y sus vínculos con ciertas prácticas espirituales titulado "Into the Inferno" y hace dos años estrenó un filme sobre los vulcanólogos Katia y Maurice Krafft, que murieron tras grabar mas de 300 horas de lava y erupciones, 'The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft'.

El laboratorio de La Palma se presenta como "una experiencia inmersiva" que tendrá "formato de residencia artística" y permitirá el intercambio y la colaboración de los participantes en la realización de las piezas audiovisuales.

La dupla Herzog-Zeitlinger ha dado origen a películas como 'My Best Fiend' (1999), 'Grizzly Man' (2005), 'Encounters at the End of the World' (2007), 'Cave of Forgotten Dreams' (2010), 'Into the Abyss' (2011), 'Into the Inferno' (2016), 'Fireball: Visitors from Darker Worlds' (2020) o 'Theatre of Thought' (2022), entre otras muchas.

La metodología de producción creativa de La Aceleradora de Cine fue iniciada por el director iraní Abbas Kiarostami y desarrollada posteriormente por cineastas como Lucrecia Martel y el propio Werner Herzog, que participó también en la edición de 2021 en Lanzarote.

Cada edición está centrada en el vínculo entre la obra del maestro del cine con el espacio, el contexto, la población y la cultura. EFE

