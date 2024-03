Colegio de Ingenieros Técnicos catalán cree que bloqueo a Telegram no se dará hasta día 29

Barcelona, 24 mar (EFECOM).- El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Cataluña (COETTC) estima que el bloqueo de Telegram en España no se llevará a cabo antes del próximo 29 de marzo.

En un comunicado, el decano del COETTC, Jordi Farré, indica que la resolución del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que hace dos días ordenó suspender de forma cautelar el servicio de la aplicación de mensajería por albergar contenidos protegidos con derechos de autor, es recurrible, y que de presentarse el recurso a partir de mañana su efectividad se retrasaría al menos hasta el próximo viernes.

El decano del COETTC señala que, de la lectura del auto, "se deduce que el magistrado Santiago Pedraz ha realizado suficientes diligencias para tratar de garantizar la legalidad española, y ante la impotencia de recuperarla ha optado por el recurso que tiene a mano, requerir a los operadores impidan ofrecer el servicio desde España".

Advierte, no obstante, de las consecuencias del cierre de este servicio de mensajería: "Cercena la competencia, no la soluciona. Si se elimina hay que volver a wasap, que también tiene el problema, o a otros servicios que hoy no son factibles", y "perjudica a los que le estaban dando un uso lícito" a Telegram.

"Por ejemplo, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Cataluña habíamos trasladado el 'Tablón de Anuncios' a un grupo privado de Telegram, y ahora durante un tiempo, en el mejor de los casos, será más difícil tenerlo", señala el decano.

Añade que el bloqueo de Telegram obligará a adoptar "servicios superados", pues "el wasap es como volver a la máquina de escribir, colapsa la memoria del móvil, no acepta archivos grandes, mucho procesado en grupos grandes, y otros relacionados con su limitación inicial de centrarse en el teléfono".

"Telegram está basado en la nube, el servicio es más potente, con menos recursos y más privado", destaca el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Cataluña.

Considera que su bloqueo obligará "a buscar alternativas, como VPNs y Proxis para continuar accediendo, pues en el resto del mundo (Telegram) seguirá operativo".

"Otros servicios de mensajería no son hoy una solución, pues no se conocen y requieren aprendizaje", apunta el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Cataluña.

El decano del COETTC entiende que, en estos casos, "si los servicios son internacionales, la solución tiene que ser internacional" y que "las leyes nacionales y de la UE solo son cortinas de humo que solo convencen a quien no sabe. Y hay que ponerse de acuerdo, pues no se puede dar la espalda a estos avances".

Para ello, concluye, se debería evitar que decidieran los políticos y contar "con los profesionales que conocen los nuevos servicios". EFECOM

hm/jla