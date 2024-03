ERC quiere a jueces, fiscales y a Sánchez en la comisión de investigación sobre Pegasus

Madrid, 12 mar (EFE).- ERC ha presentado su plan de trabajo para el desarrollo de la comisión de investigación sobre el espionaje a líderes políticos y periodistas con el software Pegasus y ha pedido que comparezcan en la misma jueces, fiscales y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

ERC ha pedido más de cien comparecencias al objeto de "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales llevadas a cabo sobre líderes políticos, instituciones y otras personas", entre los que se encuentra el president de la Generalitat, Pere Aragonés, cuya citación también plantea.

Además, requiere a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y sus antecesores Paz Esteban y Félix Sanz Roldán, así como a un elevado número de responsables públicos como el propio Sánchez y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, los tres espiados mediante el programa Pegasus.

ERC también quiere escuchar exdirigentes como Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Iglesias, Iván Redondo o Carmen Calvo.

Como en el caso de la comisión sobre la operación Cataluña, ERC quiere citar a fiscales y a jueces, algo a lo que se opone el PSOE. En este caso, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; al juez de control del CNI en el Supremo, Pablo Lucas, o al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, entre otros.

También miembros de la Comisión Europea como el comisario de Justicia, Didier Reynders, o la de Transparencia, Vera Jourová, y a responsables de la investigación realizada por el Parlamento europeo.

Asimismo, propone la comparecencia de once policías, guardias civiles, mossos y ertzainas, de expertos internacionales y activistas.

Por su parte, el PSOE quiere que la comisión escuche a ex altos cargos policiales y del Ministerio del Interior con el PP en el Gobierno como los ex secretarios de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y Francisco Martínez, o diferentes ex directores generales de la Policía -Germán López, Eugenio Pino- y de la Guardia Civil -Arsenio Fernández de Mesa, José Manuel Holgado-.

Los socialistas, que en su decena de comparecientes también proponen el testimonio de un relator especial sobre el derecho a la privacidad de Naciones Unidas, buscan que la comisión evalúe los sistemas de interceptación de comunicaciones y proponga medidas de prevención y control para "blindar la democracia de los abusos de cualquier tipo de agentes, nacionales o extranjeros".

También habla de "blindar la democracia" ERC en su plan de trabajo, en el que, sin embargo, va más allá y habla, por ejemplo, de conocer "al detalle" las actuaciones del Ministerio de Exteriores sobre investigaciones realizadas "de manera presuntamente ilegal" de las delegaciones de la Generalitat fuera de España.

Los republicanos quieren saber los procesos de compra del software Pegasus, plantear "medidas de resarcimiento" de los "afectados" y la "asunción de responsabilidades" derivadas del mal uso de las estructuras gubernamentales.

Y para ello plantean requerir una batería de documentación a multitud de instituciones -el Gobierno, la Policía y Guardia Civil, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo e incluso el Parlamento o la Comisión Europea, entre otras-, documentos sobre "el seguimiento policial" a políticos entre 2012 y 2014 y otros procedentes de diligencias judiciales como el caso Villarejo o el caso Kitchen. EFE

rb-mms/oli