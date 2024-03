Millie Bobby Brown actualiza los cuentos de hadas en 'Damsel', el regreso de Fresnadillo

Madrid, 5 mar (EFE).- La actriz británica Millie Bobby Brown, que con solo once años saltó a la fama por su papel de Eleven en la serie 'Stranger things', se convierte en una princesa guerrera empoderada y autosuficiente en 'Damsel', el regreso al cine del canario Juan Carlos Fresnadillo.

La película, que se estrenará directamente en Netflix el 8 de marzo, da la vuelta a los estereotipos de los cuentos clásicos para acabar con la idea del príncipe salvador, aunque Bobby Brown (Marbella, Málaga, 2004) no cree que eso signifique renunciar al romanticismo.

"Me encantan las historias de amor, no puedo negar que soy una persona romántica, pero también me gusta la forma en la que esta película reniega del típico cuento de hadas tradicional", dijo la actriz, comprometida, a sus 19 años, con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi.

"Es importante tener confianza en uno mismo, ser independiente y resiliente pero no siempre puedes salvarte a ti mismo, a veces tienes que depender de tu familia, tus amigos o la gente cercana y entregarte a ellos", agregó en declaraciones a EFE.

El guion, de Dan Mazeau, gira en torno a una damisela que, para sacar a su pueblo del hambre y la carestía, acepta casarse con un príncipe acaudalado, hasta que descubre que su destino es ser sacrificada y acaba enfrentándose en una cueva a un imponente dragón que la obligará a poner a prueba todas sus dotes de supervivencia.

Es un filme de fantasía y aventuras, pero también una historia sobre lo que significa madurar, algo que Bobby Brown está viviendo en carne propia dentro de la industria del cine.

"La industria del cine es un lugar excitante y me encanta haber crecido en ella, me ha dado muchas oportunidades y me siento muy agradecida", señala. Aunque su carrera se ha desarrollado en la era post-'Metoo', dice sentirse "agradecida y muy consciente" de los desafíos que han tenido que afrontar las mujeres que le han precedido.

Fresnadillo, que llegó a las puertas de Hollywood ya con su primer corto, nominado a un Oscar, 'Esposados' (1996), no estrenaba película desde 'Intruders', de 2011. 'Damsel' es una gran producción en la que ha estado ocupado los últimos cinco años y entre medias ha habido algún proyecto infructuoso y trabajos puntuales para televisión.

El director canario cree que cualquiera, hombre o mujer, puede sentirse identificado con el viaje de la protagonista, "una joven que se transforma en una adulta fuerte e independiente" y defiende "un nuevo romanticismo" basado en la fe en uno mismo.

"La película pone en duda el romanticismo clásico y tradicional, la idea de pensar que otra persona va a venir a hacer que tu vida sea maravillosa, la única persona que puede hacer tu vida maravillosa eres tú mismo", apunta.

"Pero creo que esa es una idea profundamente romántica -precisa-, tienes que mirar dentro de ti, confiar en tu fuerza interior para sobrevivir y convertirte en la mejor versión posible de ti mismo, no es posible compartir amor sin amor propio".

Fresnadillo, que ha contado con Robin Wright en el papel de la madre del príncipe, asegura que le interesaba dar la vuelta a los arquetipos más allá de la protagonista y que también la madrastra, el padre, el príncipe e incluso el dragón, tienen una mirada nueva.

"No están construidos en blanco y negro, tienen matices, se acentúan esas zonas más ambiguas y extrañas de los personajes y eso es algo que realmente me emociona", asegura.

Sobre su experiencia en Hollywood, dice que hacer películas "siempre es muy complejo" y que proyectos tan ambiciosos como 'Damsel' requieren mucho tiempo y mucha preparación.

"Es algo que no me resulta complicado aceptar, cuando ves el resultado de una película como esta, el tiempo de espera creo que ha merecido la pena", concluye. EFE

