Chivite defiende la competencia de Tráfico: "No voy a permitir que se utilice la Policía Foral para atacar Navarra"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha llamado al resto de partidos a alejarse del "ruido" y acordar una "postura común" ante el Estado sobre la transferencia de la competencia de Tráfico, después de que el Tribunal Supremo la haya anulado. "No voy a permitir que se utilice el nombre de la Policía Foral para atacar Navarra", ha manifestado. Así lo ha afirmado durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día de la Policía Foral que se ha celebrado este sábado en el Claustro Isabelino del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo. Un acto en el que se han entregado metopas honoríficas, medallas de servicios distinguidos y felicitaciones públicas a personas colaboradoras y agentes de Policía Foral. Chivite ha asegurado a los agentes que "os corresponderá a la Policía Foral asumir la competencia de Tráfico y Seguridad Vial, tal y como hemos acordado el Gobierno de España y el de Navarra y han apoyado por unanimidad todos los partidos navarros participantes de la Junta de Transferencias. Que no quepa ninguna duda". La presidenta ha reconocido que la resolución del Tribunal Supremo "supone un alto en el camino" pero "no es una señal de prohibido el paso. Es simplemente una señal de STOP que nos obliga a parar hoy, pero que mañana nos permitirá volver a incorporarnos a la vía de la transferencia". Y que se hará, ha recordado, mediante una reforma de la Lorafna. "El acuerdo ha sido la herramienta que nos ha construido como Comunidad foral y será también el instrumento que pongamos en marcha para resolver esta situación. Porque podemos enredarnos en debates eternos, pero si queremos anteponer el servicio público, si la clase política también quiere ser útil a la sociedad navarra, debemos sentarnos, acordar entre nosotros y trasladar una postura común al Estado", ha apelado. "Sin rehuir debates, pero alejándonos del ruido. No voy a permitir que se utilice el nombre de la Policía Foral para atacar a Navarra. Asumir las competencias de Tráfico no es un movimiento contra nada ni nadie. Es simplemente la extensión de una responsabilidad utilizando todo el conocimiento propio y ajeno para dar el mejor servicio a la ciudadanía navarra", ha defendido. De la misma manera se ha pronunciado el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, quien ha reconocido que la anulación de esta transferencia "tiene un evidente impacto" en el cuerpo "pero no nos separa de un objetivo en el que seguimos creyendo". Y ha esperado "poder contar con la misma voluntad, compromiso y capacidad de acuerdo, tanto por parte del Gobierno de Navarra y del conjunto de la representación parlamentaria, como por parte del Gobierno del Estado". "Seguiremos trabajando para que, cuando la transferencia se produzca, estemos plenamente preparados para dar el mejor servicio a la ciudadanía", ha añadido. "UN CUERPO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA NAVARRA" María Chivite ha definido la Policía Foral como un cuerpo "al servicio de la ciudadanía navarra". Según ha detallado, el año pasado la Policía Foral atendió 117.000 llamadas y se tramitaron 9.000 denuncias en la Oficina de Atención de la Plaza del Castillo, "la cifra más alta en sus 15 años de existencia". Chivite ha destacado que la "proximidad" es "uno de los valores que definen a la Policía Foral" ya que "os corresponde atender situaciones donde os encontráis con personas que atraviesan por un momento de extrema vulnerabilidad". A la "obligación de los servidores públicos de proceder de forma eficaz, empática y cercana", ha sumado "la calidad". Así, ha destacado que, según la Encuesta sobre la Percepción Ciudadana de los Servicios Públicos realizada por el Gobierno de Navarra, "la seguridad ciudadana es el servicio que obtiene mayor nivel de satisfacción. Dos de cada tres personas encuestadas están bastante o muy satisfechas con la manera en la que se gestiona la seguridad". La presidenta ha señalado que "existe margen de mejora" y ha resaltado que "trabajamos para renovar y dotaros de nuevas infraestructuras y herramientas, que van desde los nuevos espacios hasta la renovación del parque de vehículos o los nuevos desarrollos tecnológicos". Igualmente, ha recordado la aprobación del Reglamento de horarios, jornadas y retribuciones, "que reconoce la naturaleza singular y la exigencia de la labor policial, que se desarrolla bajo criterios de riesgo, disponibilidad y localización permanente". "Todo para hacer una mejor Policía Foral que dé un mejor servicio a Navarra", ha destacado Chivite, que ha recalcado que "es la ciudadanía quien sostiene este esfuerzo económico mediante el pago de sus impuestos". En este sentido, ha puesto en valor que, en 2024, "el crecimiento y desarrollo competencial del cuerpo tendrá su reflejo en el mayor esfuerzo presupuestario que se ha hecho nunca en la Policía Foral". "Si se aprueba el proyecto de Presupuestos Generales, este año contará con más de 88 millones y medio de euros. Es un 24% más que el año pasado y casi un 60% más que en 2019", ha resaltado. María Chivite ha afirmado que "necesitamos adaptar la Policía Foral a los retos presentes y futuros". "Hay que impulsar las relaciones exteriores con otros cuerpos policiales y avanzar en las actuaciones ante crímenes como la violencia de género, los delitos de odio o el tráfico de drogas, que son cada vez más sofisticados", ha apuntado. Para ello, ha dicho, este año la Policía Foral "ha alcanzado el mayor número de agentes de su historia", con 1.148 hombres y mujeres, "que sumarán 100 nuevos efectivos cuando culmine la oposición que comenzó en septiembre y que está a punto de resolverse". "Un crecimiento sostenido acorde a las necesidades en materia de seguridad que debemos afrontar", ha remarcado. Así, ha destacado que la Policía Foral "debe avanzar al ritmo que avanza la sociedad navarra" y proteger a la sociedad "de peligros que todavía no sabemos que nos acechan, como de los cibercrímenes o de ciertos usos inadecuados de la tecnología para suplantar identidades y cometer, desde las pantallas, los mismos atentados contra la integridad y el honor que ya conocemos en la vida real". LA VÍCTIMA COMO "EPICENTRO" DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Por su parte, el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, ha destacado que el Plan Estratégico del cuerpo, "culminó en noviembre del año pasado con la aprobación del reglamento de jornadas horarios y retribuciones", que ha considerado "una clara demostración de la apuesta de este Gobierno de Navarra por la Policía Foral" y que "nos ha de servir para afrontar una nueva etapa con renovada ilusión e implicación en nuestro cometido de continuar ofreciendo a la ciudadanía navarra el mejor servicio público de seguridad". Ha recordado que "actualmente nos encontramos en una fase de análisis, reflexión y planteamiento" de un nuevo Plan Estratégico 2024-27, que "ha de dar respuesta a las principales demandas de seguridad pública de la sociedad navarra", centrándose especialmente, ha dicho, en la lucha contra la violencia de género pero también los ciberdelitos, delitos contra el patrimonio, contra las personas o la salud pública. En este sentido, ha subrayado que "prestará una atención integral a la víctima, brindándole el máximo apoyo, asistencia, asesoramiento, acompañamiento y seguimiento en el tiempo". "Pretendemos que la víctima se convierta en el epicentro de nuestra intervención, alejándonos así de modelos tradicionales en los que la actuación policial se centraba principalmente en el autor o autora", ha explicado. Asimismo, ha destacado que se está produciendo "un importante relevo generacional en Policía Foral" que se traduce en "un importante incremento de la presencia de una mujer en Policía Foral".