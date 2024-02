Sumar admite su mal resultado en Galicia pero lo acota solo a esta comunidad: el proyecto es "fuerte"

Sumar ha admitido sin excusas su mal resultado en las elecciones gallegas, si bien ha acotado al contexto propio de la comunidad y asegura que su marca continúa siendo "fuerte". También ha rechazado que el debate sobre la futura Ley de Amnistía influyera en el voto de estos comicios y considera que la fractura con Podemos tampoco ha tenido efectos en el electorado de izquierdas. Así lo ha trasladado el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, en rueda de prensa, para asegurar que Sumar no rehuye su "responsabilidad" tras una "mala noche" electoral donde se quedó con solo un 1,9% del voto de los comicios, situándose como fuerza extraparlamentaria. También ha desgranado como conclusión que les "ha faltado tiempo" para poder desplegar en condiciones Sumar en Galicia y que no han sido capaces de explicar con claridad el 18F que era importante "expandir" voto progresista al conjunto de las fuerzas progresista en lugar de concentrarlo solo en el BNG. EL RETO ES MÁS FORTALEZA ORGÁNICA Eso sí y pese a este varapalo, Urtasun ha asegurado que Sumar tiene "mucho futuro" y que ahora toca actuar con "humildad", consciente de que el gran reto ahora es fortalecerse en el plano organizativo y conseguir "arraigo" territorial. Y en este sentido ha proclamado que la primera asamblea fundacional de Sumar es una oportunidad para ello, dado que su aspiración es trabajar de manera "intensa" para tener un frente amplio "fuerte" y bien representado en las comunidades autónomas. Es más, ha defendido que pese a ser un proyecto joven que ha logrado cosas importantes, como retener el Gobierno progresista con su desempeño en las pasadas elecciones generales, cuentan con cinco ministros y ahora tienen como reto revertir la tendencia en las futuras elecciones en Euskadi, donde aprecian que cuentan con más fortaleza territorial. "Sumar es una marca imprescindible", ha proseguido Urtasun, quien aparte ha ensalzado que la formación es un sujeto político "importantísimo" para la vida política española, como se evidencia con su papel en el Ejecutivo estatal. De esta forma, ha mandado todo su apoyo a los compañeros de la candidatura en el País Vasco, que si no hay cambio de última hora concurrirán junto a IU y Verdes Equo mientras que Podemos irá por su cuenta. "Sumar es un proyecto autónomo que se presenta a las elecciones de forma autónoma", ha zanjado preguntado si a raíz del 18F, la formación podría cambiar su criterio y reintentar una coalición con Podemos. RESULTADO SOLO EN CLAVE GALLEGA A su vez, Urtasun ha descartado que la amnistía para procesados en el 'procés' sea un elemento que haya tenido impacto en el mal resultado de la izquierda estatal. "Nosotros no creemos que las dinámicas estatales actuales hayan influido mucho en el resultado gallego. Creo que el resultado gallego es un resultado propiamente gallego, entre otras cosas porque si la amnistía hubiera sido un factor determinante para la victoria del PP en Galicia, el BNG no habría sacado el resultado que ha tenido", ha disertado. Por otro lado, ha remarcado que la relación con sus socios es buena y está convencido de que se apreciará en la confección de la candidatura a las elecciones europeas, cuestionado sobre las felicitaciones de Drago Canarias, Més per Mallorca y el dirigente de Compromís, Joan Baldoví, al resultado del BNG el 18F. Precisamente Baldoví ha insistido en que la formación valenciana valorará "todas las opciones" para las europeas siempre priorizando la representación de los intereses valencianos LAS PERSPECTIVAS EN EUSKADI SON MEJORES Desde Sumar fuentes internas rechazan que las elecciones gallegas haga tambalear el proyecto, dado que están convencidos de que mucho del respaldo electoral que obtuvo el BNG lo recuperarían si se convocaran de nuevo otras elecciones generales. Así, insisten en que no hay factores nacionales que hayan pesado en estas elecciones y que simplemente el PP ha aguantado mejor en Galicia, donde lleva 14 años de mayoría absoluta, de lo que se pensaba en la campaña y que el voto útil al BNG tampoco es suficiente para desbancarles. También auguran que las elecciones en Euskadi serán mejores para Sumar, sobre todo porque esa tendencia de concentración de voto a una fuerza progresista, como es Bildu, no tendrá tanta fuerza. Especialmente dado que en esta región la barrera electoral para tener escaño es más baja, un 3% de voto frente al 5% de Galicia, y eso favorece que se reparta apoyo electoral entre distintas candidaturas. A su vez, consideran que en Esukadi tienen más implantación electoral y pueden aprovechar que la izquierda estatal alternativa al PSOE tiene un arraigo territorial e institucional más asentado.