IU rechaza que el resultado en Galicia dañe al Gobierno y admite que la fractura con Podemos "no dio buena imagen"

IU ha reconocido el mal resultado "sin ambages" de Sumar en las elecciones gallegas, que evidencia la importancia del arraigo territorial para conseguir representación institucional, aunque descarta que afecte de forma negativa al Gobierno de coalición. Así lo ha desgranado en rueda de prensa telemática el secretario de Organización de IU, Ismael González, para remarcar, por otro lado, que la fractura con Podemos no ha tenido impacto numérico en sus opciones para estos comicios, pero asume que no se dio una "buena imagen" en la izquierda estatal. Durante su comparecencia, ha señalado que eran conscientes de que estas elecciones eran difíciles, pero defiende que era necesario que la izquierda estatal ajena al PSOE estuviera presente en esta cita electoral y diera la batalla por obtener representación. Por tanto, ha querido agradecer a la militancia de IU su "esfuerzo" y "honestidad" en estos comicios, así como a la candidata de Sumar el 18F, Marta Lois, por su "dedicación a su tierra" y echarse a la espalda una campaña que se antojaba complicada. EN GALICIA LAS CONDICIONES ERAN DIFÍCILES Para González, una de las conclusiones del 18F es que los proyectos "sin estructura ni arraigo" en los territorios se sostienen con el tiempo y que, en consecuencia, toca conseguir una mayor implantación y emplear la "capilaridad organizativa" de los partidos para potenciar el frente amplio en torno a Sumar en las comunidades autónomas. Eso sí, se ha mostrado comprensivo con Sumar dado que la barrera electoral del 5% en Galicia para obtener escaño era "alta" y que IU en otros comicios autonómicos tampoco ha conseguido superarla, e incluso tuvo porcentajes inferiores al obtenido por la coalición ayer. Y también ha resaltado que ya hace tiempo que el poder municipal que se logró en 2015 con las 'mareas' (candidaturas de unidad que lograron gobernar en Santiago, Ferrol y Coruña) ya no está y el contexto local de la izquierda estatal en Galicia es otro desde hace tiempo. TAMBIÉN CREE QUE EN EUSKADI SE CAMBIARÁ LA DINÁMICA No obstante, el responsable federal de Organización de IU ha subrayado que en las futuras elecciones en Euskadi el panorama es diferente, pues la formación sí cuenta con una implantación territorial robusta que se ha traducido en escaños durante sucesivos comicios vascos. "En las elecciones vascas se puede obtener un mejor resultado", ha ahondado. Cuestionado sobre si la ruptura con Podemos ha lastrado a Sumar, González ha desgranado que numéricamente no ha tenido efecto, pues contando los votos de ambas candidaturas de forma conjunta seguían lejos de tener escaños. Esos sí, ha admitido que "no se ha dado una buena imagen" en su espacio político y que siempre es "mejor tener más unidad que menos". A su vez, el dirigente de IU ha destacado que Sumar debe profundizar de cara a su primera asamblea de marzo en erigirse como un espacio de participación de personas y organizaciones políticas, donde el "respeto" a ambas esferas es "fundamental". "No podemos restar participación y por eso vamos a seguir empujando a procesos participativos", ha insistido. De esta forma, González ha afirmado que esta primera asamblea es una "oportunidad" para mejorar los mecanismos de participación dentro del frente amplio, aunque consciente de que esos procesos requieren un debate sin prisas y con diálogo sosegado. Por tanto, será en la segunda asamblea, prevista para otoño de este año en principio, cuando se asiente una base común de colaboración, que debe prepararse "con calma y tiempo".