Pescadores: El plástico que pueda tragar el pescado va a sus vísceras, que se desechan

Las Palmas De Gran Canaria, 12 ene (EFE).- El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y marinero de Burela (Lugo), Basilio Otero, ha recalcado este viernes, sobre la crisis de los pellets, que el plástico que pueda tragar el pescado va a sus vísceras, que se desechan, por lo que no hay riesgo para el consumidor.

Antes de inaugurar en Las Palmas de Gran Canaria la I Bienal de Cofradías de Pescadores de España, la primera reunión nacional del sector que se hace fuera de Madrid, Otero ha aludido, a preguntas de los periodistas, a la crisis que ha generado el vertido de pellets frente a la costa de Portugal y Galicia, un asunto que ha devuelto estos días el foco informativo a uno de los principales problemas ambientales del planeta: el plástico que inunda los océanos.

A su juicio, este problema de las 27 toneladas de plásticos que están llegando ahora a estas costas "se está centrando políticamente porque hay elecciones en Galicia el 18 de febrero".

"Se está desmadrando un poco este tema, hay que recordar que hay una fotografía de un pescado con bolitas de plástico en el interior, y es un pescado de Sri Lanka (Asia del Sur), no de España. Las noticias falsas nos hacen mucho daño", ha lamentado el marinero.

En cualquier caso, el representante de las cofradías de pescadores españoles ha recalcado que "el pescado no come plástico, come cebo, otros pescados".

"En el hipotético caso de que un pescado se trague un plástico, la pregunta es sencilla: quién come pescado con tripas. Antes de comer el pescado se limpia, el plástico irá en las vísceras que se desechan, esas bolitas no son digeribles, en ningún momento van a estar en el organismo del pescado, con lo cual, no hay ningún tipo de riesgo", ha afirmado.

El marinero ha garantizado de esta forma que estos contaminantes no entran en la cadena trófica.

Una hipótesis que rebaten recientes estudios científicos que demuestran que el plástico que se comen los peces llega al consumidor.

Estas investigaciones, de las que se hizo eco este jueves EFE, han demostrado que con el pescado podemos ingerir partículas de plástico y contaminantes que esos materiales llevan de fábrica y también otros que han adquirido durante su deriva en el mar. EFE

