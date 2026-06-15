Moriyasu: "Nunca nos rendimos"

Arlington (Texas, EE.UU.).- Hajime Moriyasu, técnico de la selección japonesa, elogió la capacidad de sacrificio de sus jugadores para no rendirse ante Países Bajos, pese a ir por detrás en el marcador en dos ocasiones, en el partido que los enfrentó en Arlington en la primera jornada del grupo F del Mundial.

"Es una pena que no pudiéramos ganar, pero nuestros jugadores no se rindieron. El equipo trabajó junto. Luchó con fuerza y tenacidad hasta el final y, pese a que hay aspectos que corregir, rescato el espíritu de lucha", indicó tras empatar 2-2 ante la selección neerlandesa.

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Para el seleccionador japonés el empate "es un muy buen resultado", sobre todo porque el partido demostró cómo deben "luchar como equipo".

Destacó que "en el fútbol ​​suceden cosas inesperadas", pero que tuvieron "la mentalidad de que incluso lo inesperado está dentro de las posibilidades". “Los jugadores se mantuvieron tranquilos y serenos, manejando el partido de manera excelente y sin pánico”, resaltó al hablar de las dos ocasiones en las que Japón fue en desventaja. EFE

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