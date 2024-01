Noel López (PSOE-A) lamenta el "daño irreparable" en relación al secuestro de la concejal de Maracena (Granada)

El secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, ha lamentado este miércoles el "daño irreparable" sufrido durante la instrucción del caso por el secuestro, en febrero del año pasado, de la que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Maracena, Vanesa Romero, afirmando que se ha sentido "indefenso y perseguido". Su nombre salió en este asunto a raíz de que el juez instructor, el magistrado de Instrucción 5 de Granada, enviara la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que lo investigara dado que es aforado, algo que el alto tribunal andaluz descartó por considerarlo "prematuro". "Han sido meses difíciles para todos, especialmente para nosotros y nuestras familias", ha señalado Noel López en su perfil de la red social 'X', antes Twitter, después de que el juez que instruye el caso haya archivado las actuaciones respecto a la que fuera alcaldesa de Maracena en el momento de los hechos, la socialista Berta Linares, y el exconcejal de Urbanismo Antonio García. De modo que sólo continúa la causa contra el autor material del secuestro, expareja de Berta Linares. Noel López afirma haberse sentido "perseguido" debido a sus "valores socialistas" por "una derecha cada vez mas radicalizada", pero también "feliz por el cariño de mi familia y amigos que siempre me han apoyado y contento de ser socialista y pertenecer a un partido que siempre me ha apoyado", agrega. "El daño ya es irreparable, pero al menos, hemos demostrado una vez más, que nunca hemos mentido, ni en nuestra gestión ni en nuestra actuación", ha agregado. En el auto dictado este pasado martes, consultado por Europa Press, el juez instructor expone que no existe ningún indicio que corrobore la existencia de la reunión que el presunto secuestrador dijo haber mantenido un mes antes del rapto de la edil con Berta Linares, el concejal Antonio García y Noel López, en la que, según su testimonio, le propusieron darle un "susto" a esta concejal. Esta supuesta reunión en enero de 2023 en el local La Taberna de Ángel de Maracena constituía "el núcleo esencial" para verificar si tanto Berta Linares como el concejal Antonio García fueron inductores del secuestro, pues ese sería el momento en el que lo habrían cometido al proponérselo. El juez recalca "la inexistencia de indicios que corroboren siquiera de forma indirecta la realidad de esta reunión en enero de 2023". Así, "tras la exhaustiva y minuciosa práctica de diligencias" tendentes a verificar o descartar el relato del secuestrador --que en ese momento era la pareja de Berta Linares--, el juez apunta a la "ausencia de elemento alguno que corrobore o ampare siquiera de forma mínima la realidad" de este encuentro y, por tanto, del presunto delito de inducción del que estaban investigados Berta Linares y Antonio García.