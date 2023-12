Alegría avisa al PP de que no encontrará "disidencia" en el PSOE tras pedir que la ley de amnistía se vote a viva voz

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha avisado este viernes al PP que no encontrará "disidencias" en los diputados del Grupo Socialista tras su petición para que la proposición de ley de amnistía se vote por llamamiento la próxima semana en el Pleno del Congreso. En concreto, el PP anunció este jueves que forzará que la primera votación sobre esa ley sea de viva voz, de manera que todos los diputados socialistas "den la cara" y quede constancia de su apoyo a la norma que el PSOE pactó con ERC y Junts para eximir de responsabilidad penal a los encausados en el proceso independentista catalán, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, Alegría ha defendido que esa votación se realice como se hace con todas las leyes. "Yo entiendo que como cualquier otra ley tiene que hacerse como es habitual", ha agregado. UNA "BUENA LEY" PARA "MEJORAR LA CONVIVENCIA" Dicho esto, Alegría ha indicado que, si el PP ha lanzado esa propuesta porque entiende que por llamamiento busca que "algún diputado o diputada del Grupo Socialista" pueda votar en contra, ese extremo no se va a producir. "Ya le digo que no. No sé cuál es la intención que hay detrás de esas palabras de la señora Gamarra, pero si buscan algún tipo de disidencia o algún voto en contrario, el Partido Socialista votará, votará sí, lógicamente, a esa proposición de ley", ha respondido a la secretaria general de los 'populares'. Dicho esto, la portavoz del Gobierno ha recordado que fue precisamente el Grupo Socialista el que registró esa iniciativa en la Cámara Baja, al tiempo que ha subrayado que cree que "va a ser una buena ley hacia ese objetivo" de "mejorar la convivencia" que es, según ha dicho, lo que llevan "haciendo desde el año 2018". CANDIDATURA DE CALVIÑO PARA EL BEI Por otra parte, Alegría ha defendido la candidatura de la ministra de Economía para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). "Desde luego la candidatura que plantea España es una candidatura muy sólida, con importantes respaldos, y yo estoy segura además que será positiva", ha dicho, para añadir que ahora tienen que "esperar" a conocer la decisión. A renglón seguido, la portavoz del Ejecutivo ha subrayado que "nunca" ha habido un español ni mujer al frente del Banco Europeo de Inversiones. "Creo que sería una magnífica noticia para nuestro país", ha concluido. En cuanto a la detención de dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acusados de filtrar información a EEUU, Alegría ha indicado que esto no va a afectar a las relaciones con ese país y ha indicado que se trata de un "proceso judicial que está abierto pero que es secreto". "Lógicamente algo que ya está judicializado lo que sí que puedo trasladar es que somos perfectamente conscientes de que algo así desde luego no puede entorpecer, por decirlo de alguna manera, las relaciones lógicamente con un país con el que mantenemos tan buenas relaciones en todos los ámbitos como es con Estados Unidos", ha abundado. NOMBRAMIENTO DE MIGUEL ÁNGEL OLIVER EN LA AGENCIA EFE Al ser preguntada por las críticas al nombramiento del ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver como presidente de la Agencia Efe, la portavoz del Gobierno ha dicho que ella se "ciñe a los requisitos que tienen las personas que presiden esta organización informativa". Dicho esto, ha subrayado que Oliver "es una persona que lleva más de 40 años dedicado al mundo de la comunicación", con una "una dilatada trayectoria profesional". "Desde luego, confiamos en su buen hacer porque siempre lo ha hecho", ha dicho, para insistir en que ella no puede sino "respetar y confiar lógicamente en su buen criterio, en su objetividad y su profesionalidad para dirigir" la agencia Efe.