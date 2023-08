Gianluigi Buffon, nuevo jefe de la delegación italiana de fútbol

Roma, 5 ago (EFE).- El exguardameta Gianluigi Buffon será el nuevo jefe de la delegación italiana de fútbol, tras aceptar la oferta de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) dos días después de anunciar el final de su brillante carrera deportiva tras 28 años como futbolista.

"Vuelvo a la selección porque ese niño que hace treinta años cruzaba por primera vez la puerta de Coverciano todavía tiene ganas de soñar y vivir ese sueño junto a los aficionados italianos. La nacional es lo primero", anunció Buffon, exportero del Juventus y el Parma, en una nota publicada por la FIGC.

Para el presidente del organismo, Gabriele Gravina, "es un gran día para la selección italiana porque Gigi vuelve a casa. Buffon es un ícono de nuestro fútbol y una persona especial".

A sus 45 años, convertido en una leyenda del fútbol y adorado por los hinchas italianos, más allá de rivalidades deportivas, el portero anunció el pasado jueves que cerraba casi tres décadas como futbolista, en las que logró varios títulos, incluido el de campeón del mundo en el 2006.

"La selección es lo primero y nada me habría impedido volver a casa. La camiseta azul siempre ha sido parte de mi vida: la usé con orgullo y la honré con dedicación, me regaló emociones únicas, lloré cuando ganamos el Mundial y cuando no pudimos clasificarnos", aseguró.

Buffon se pondrá "inmediatamente a disposición de(l seleccionador) Roberto Mancini y del grupo entrando de puntillas, porque siempre pensé que en la nacional no cuentan las medallas que tienes en el pecho, sino el compromiso, el sacrificio, la disponibilidad hacia los compañeros y el personal a la que estás dispuesto día a día".

Será "un honor" ocupar el puesto que durante años ocupó Gigi Riva, que "la primera persona con la que hablaré para pedirle algunas sugerencias. Luego, por supuesto, también escucharé al seleccionador, con el que nos veremos tan pronto como sea posible. Aunque me marcó el gol más hermoso de su carrera, o casi, en Parma (un gol de tacón en un Parma-Lazio en 1999,), ya le he perdonado", bromeó

En opinión de Gravina, que se mostró "muy contento", "su pasión, su carisma y su profesionalidad serán determinantes para escribir una nueva página emocionante de esta extraordinaria historia de amor que es la camiseta azul" de Italia.

"Aquí termina. Tú me diste todo. Yo te di todo. Ganamos juntos”, escribió Buffon el pasado jueves para hacer oficial su despedida del fútbol con una publicación en Instagram, cuyo perfil oficial tiene 10 millones de seguidores.