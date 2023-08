Vox da por hecho que habrá repetición electoral en Murcia si López Miras "sigue con el veto" a un acuerdo de coalición

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha criticado el "veto" del Partido Popular a su formación política para conformar un "gobierno de coalición" y ha advertido que depende del presidente del PP autonómico, Fernando López Miras, "que haya o no repetición electoral". En una entrevista concedida este jueves a la cadena COPE y al ser preguntado por si va a haber repetición electoral en la Región de Murcia, Antelo ha insistido en que "depende de López Miras". El también portavoz de Vox en la Asamblea Regional ha señalado que "evidentemente" sí habrá repetición electoral si López Miras "sigue con el veto a Vox" en virtud del cual, su formación no puede participar en el Gobierno. Se trata, ha criticado, de "algo así como si los votantes de Vox no tuvieran derecho a la representatividad política". "Es él quien tiene que levantarnos el veto y es él quien tiene que llamar", ha zanjado. En este sentido, ha pedido "que se respete el resultado electoral" porque "tenemos la obligación de respetar a los votantes del PP y a los de Vox" y la mejor manera de hacerlo, a su juicio, "es que se respete la proporcionalidad salida de las urnas". "En la correlación de fuerzas PP-Vox, nuestro partido tiene el 30% del peso electoral del 28 de mayo", según Antelo, quien ha reconocido que después, en las elecciones de julio, Vox "subió" pero su partido se ciñe al resultado al 28 de mayo donde sacó "el 18% del voto". El líder de Vox en Murcia ha reconocido que su voluntad es "hacer un gobierno de coalición" y el partido lleva para ello "con la mano tendida" desde el 28 de mayo. "También es cierto que hasta las tres semanas no nos llamaron y, cuando lo hicieron, fue para vetar a la tercera fuerza política", ha criticado. A renglón seguido, Antelo ha criticado que, en la actualidad, Vox "siga encontrándose con otro veto por el cual no puede participar en el gobierno ni dar representatividad a sus votantes". "Hay que respetar la voluntad de las urnas, por lo cual, el señor López Miras puede ser presidente si lo quiere ser y es él quien debe iniciar las conversaciones e iniciar los apoyos: sumamos 30 diputados con los que hay que conformar un gobierno de coalición", según Antelo. "Nosotros no troceamos ni alquilamos diputados", ha defendido el presidente provincial de Vox, que también ha destacado la "normalidad" con la que se están llevando a cabo otros gobiernos de coalición en la Región, poniendo como ejemplo Alhama de Murcia. "Los ciudadanos están encantados con estos gobiernos", ha señalado. Asimismo, Antelo ha subrayado que el PP debe ser "claro y honesto" y si decide que "no va a permitir que Vox esté bajo ningún concepto en el Gobierno regional, evidentemente Vox no le va a apoyar bajo ningún concepto al señor López Miras". "Ahora mismo la pregunta es si va a haber o no repetición electoral: depende del señor López Miras que tiene que levantar el veto a Vox", ha insistido. PRÓRROGA DE LA MORATORIA URBANÍSTICA DEL MAR MENOR Antelo ha valorado también la prórroga de la moratoria urbanística del Mar Menor propuesta por el PP "después de votar en contra de la misma el pasado lunes en la Diputación Permanente celebrada en la Asamblea Regional", según las mismas fuentes. "Durante tres años la Consejería de Fomento no ha hecho absolutamente nada y vuelve a pasar la responsabilidad a las personas con propiedades privadas en el entorno", según Antelo, quien cree que "lo que tienen que hacer es arreglar los saneamientos que están contaminando el Mar Menor",. El parlamentario de Vox ha criticado que PP y PSOE "se pusieran de acuerdo al respecto de la ley de protección del Mar Menor para hacer una enmienda especificando que esas depuradoras pueden aliviar, cuando lo que hacen es contaminar". "Si una empresa o un particular hiciese lo que esas depuradoras, estaría en la cárcel", según Antelo, quien ha reiterado que la solución "pasa por llevar a cabo infraestructuras, saneamientos nuevos y depuradoras".