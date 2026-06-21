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La comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la corrupción marca la agenda política

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Madrid, 21 jun (EFE).- La agenda de los tribunales vuelve a entrelazarse esta semana con la política y marcará el pleno del Congreso, donde el miércoles comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la situación generada por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno familiar.

Sánchez, que explicará también los resultados de la última cumbre europea, pidió comparecer el día después de que agentes de la UCO entraran en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para recabar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, que investiga una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afecten al PSOE o al Gobierno.

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Esta causa se suma al caso Koldo; a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra; al juicio en Badajoz a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y a la investigación a su mujer, Begoña Gómez, a la que este sábado el juez Peinado decidió enviar a juicio con jurado popular y retirarle el pasaporte como parte de las medidas cautelares.

Sánchez se enfrentará a la oposición, pero también a sus socios, que exigen explicaciones sobre los primeros casos, ya que en los que tienen que ver con familiares del presidente coinciden con los socialistas en que hay detrás motivaciones políticas.

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Mientras, continúa el goteo de informaciones judiciales: es inminente la sentencia del juicio sobre presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García y esta semana comienzan también las declaraciones de investigados en el caso Leire.

Fin del periodo de sesiones en Congreso y Senado

El martes, víspera de esa comparecencia de Sánchez, se celebrará en la Moncloa la tradicional reunión del Consejo de Ministros.

Congreso y Senado comenzarán ese día sus últimos plenos de este periodo de sesiones, aunque previsiblemente en julio habrá citas extraordinarias.

Entre las iniciativas a debate en el Congreso, una moción del PP para instar a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza, iniciativa que ha aceptado la Mesa de la Cámara Baja tras rechazar la semana pasada dos enmiendas de los populares y de Junts que pedían un adelanto electoral.

También llegará al pleno una proposición no de ley de Vox que pide establecer el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas y prestaciones públicas, como ha acordado con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León y negocia en Andalucía.

La presidenta extremeña, María Guardiola, será recibida el miércoles en Zarzuela por el rey, quien viajará al día siguiente a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum antes de asistir el viernes al partido del Mundial que enfrentará a España con Uruguay.

El próximo fin de semana será el de las grandes citas de los principales partidos políticos del país.

Casi un año después de la última reunión, el PSOE convocará el sábado a su Comité Federal, el máximo órgano entre partidos, con el objetivo de activar la maquinaria electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

En la mente de todos, la posibilidad también de que, si no logra aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado, Sánchez opte por adelantar las elecciones generales, puerta que ha dejado abierta el propio presidente aunque precisando que, en cualquier caso, se celebrarán en 2027.

Los populares, por su parte, celebrarán el congreso del PP catalán con el lema "Queremos más" y a la espera de la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía, prevista para mediados de julio.

El mismo sábado Vox celebrará su Asamblea general ordinaria, el máximo órgano del partido, ante el que la dirección expondrá su informe político tras un año marcado por la expulsión y la salida de la formación de destacados dirigentes. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023573862)

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