Pedraz comienza el martes con la veintena de interrogatorios señalados en el caso Leire

Madrid, 21 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comienza esta próxima semana con la veintena de interrogatorios que ha señalado en el caso Leire, la mayor parte de testigos, entre los que destaca la presidenta del PSOE Cristina Narbona, que está citada para el 10 de julio.

El general al mando de la Jefatura de la Guardia Civil y el comandante en funciones de secretario del DAO de la Guardia Civil, Juan Manuel Barco Mostazo, abrirán el martes esta ronda de comparecencias.

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Ambos están citados como testigos en relación a la información reservada que el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir a la UCO por presuntas filtraciones en el caso Koldo, en concreto de unos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos, quien acabó admitiendo que fue él quien los filtró.

Estos dos miembros de la Guardia Civil se suman a los cuatro que están citados el viernes también como testigos, entre ellos el ex máximo responsable de la UCO Rafael Yuste, el general jefe de Policía Judicial de este cuerpo Alfonso Alberto López Malo, quien alertó de una campaña contra la UCO, y el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

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Previamente, el jueves será el turno de Jacobo Teijelo, uno de los dos abogados imputados en esta causa y que representa en el caso Koldo al ex número tres del PSOE Santos Cerdán. La otra abogada imputada es la de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada el 14 de julio.

Pedraz considera que Teijelo coadyuvó a los intereses de la supuesta trama que encabezaba la exmilitante Leire Díez para anular las causas judiciales que afectan al Gobierno o a familiares de Pedro Sánchez a través de maniobras para desacreditar a jueces, fiscales y miembros de la UCO.

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Según se desprende del sumario de esta causa, fue designado por Díez como "responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos", labor por la que presuntamente recibió al menos 125.000 euros procedentes del PSOE.

Este abogado está además vinculado a uno de los ahora imputados en esta causa, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, al que defiende por el presunto fraude de hidrocarburos de la empresa Gaslow, propiedad de Claudio Rivas -considerado socio de el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama-, caso que trató sin éxito de anular.

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Su relación con Leire Díez se hizo pública al filtrarse una reunión que ambos mantuvieron por videoconferencia en su despacho con otro acusado en una causa de hidrocarburos que se encuentra huido, Alejandro Hamlyn, al que la exmilitante del PSOE pidió información para desprestigiar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la mayor parte de las investigaciones que afectan al Gobierno o a familiares del presidente.

La investigación ha revelado además que se reunió en marzo y abril de 2025 junto a Leire Díez con quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, actualmente fiscal del Tribunal Supremo.

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En respuesta a un requerimiento del juez, la Fiscalía General del Estado informó de dos reuniones, una el 6 de marzo de 2025, y otra entre finales de marzo y principios de abril, en las que Leire Díez fue presentada, según el Ministerio Público, como una "compañera de despacho", tuvo "una intervención menor" y se supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación.EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 55020620811)