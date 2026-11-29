Mayor-President of Ceuta, Juan Jesus Vivas votes during the general election at a polling station, in Ceuta, Spain, November 29, 2026. REUTERS/Pedro Nunes

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Las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han registrado los mayores aumentos de participación en el segundo avance de la jornada electoral, publicado a las 18:00. En Melilla votó el 56,32% del electorado, 24,39 puntos más que en 2023. Ceuta alcanzó el 60,80%, con un incremento de 21,50 puntos. La crisis migratoria iniciada el 20 de julio situó a Ceuta y Melilla en el centro de la campaña. Los sondeos anticipaban un crecimiento de Vox y la consolidación del Partido Popular (PP) en ambas ciudades.

La movilización electoral también es elevada en otros territorios. Álava registró una participación del 67,57%, tras subir 19,41 puntos respecto de los anteriores comicios. En Madrid, el porcentaje llegó al 72,69%, casi 19 puntos por encima de 2023. Por volumen de participación, Madrid encabezó la lista, seguida por Valencia, con el 72,26%; Castellón, con el 71,47%; Toledo, con el 70,85%; Cantabria, con el 70,75%; y Albacete, con el 70,46%.

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El presidente de Vox ha ejercido su derecho en el barrio de Hortaleza, en Madrid.

En A Coruña la participación alcanza el 68,21%, 12,25 puntos más que en 2023; en Lugo se sitúa en el 66,23% (+12,17), en Ourense en el 66,24% (+12,77) y en Pontevedra en el 69,43% (+11,98). Álava registra un 67,57% (+19,41), Vizcaya un 70,10% (+16,72) y Guipúzcoa un 68,90% (+16,08). Asturias llega al 67,99% (+13,88) y Cantabria al 70,77% (+10,33).

En Barcelona la participación es del 67,43% (+18,24); en Girona, del 64,17% (+17,70); en Lleida, del 61,78% (+16,68); y en Tarragona, del 64,90% (+15,58). Islas Baleares alcanza el 61,46% (+12,88).

Ávila registra un 68,55% (+10,16); Burgos, un 67,15% (+14,87); León, un 66,27% (+12,02); Palencia, un 67,82% (+13,14); Salamanca, un 67,67% (+13,00); Segovia, un 70,37% (+12,38); Soria, un 65,46% (+12,56); Valladolid, un 70,52% (+14,80); y Zamora, un 65,90% (+11,43).

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Participación histórica en Ceuta y Melilla

En Albacete la participación es del 70,46% (+15,79); en Ciudad Real, del 69,08% (+12,70); en Cuenca, del 70,36% (+12,74); en Guadalajara, del 71,56% (+17,50); y en Toledo, del 70,89% (+13,35). Madrid alcanza el 72,69%, 19 puntos más que en 2023.

Badajoz registra un 65,74% (+10,34) y Cáceres, un 66,27% (+9,78). Alicante alcanza el 69,49% (+12,78); Castellón, el 71,47% (+12,61); y Valencia, el 72,26% (+13,74).

En Murcia la participación llega al 69,90% (+14,82); en Navarra, al 68,05% (+16,29); en La Rioja, al 70,54% (+13,42); y en Zaragoza, al 69,71% (+17,38). Huesca registra un 65,97% (+13,46) y Teruel, un 67,82% (+13,56).

En Almería la participación es del 66,57% (+14,20); en Cádiz, del 64,66% (+13,08); en Córdoba, del 68,03% (+11,86); en Granada, del 67,82% (+13,86); en Huelva, del 64,05% (+14,46); en Jaén, del 65,70% (+10,41); en Málaga, del 65,86% (+12,95); y en Sevilla, del 69,25% (+15,92).

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Las Palmas alcanza un 57,40% (+12,41) y Santa Cruz de Tenerife, un 57,73% (+11,90). Ceuta registra un 60,80% (+21,50) y Melilla, un 56,32% (+24,39), el mayor incremento territorial respecto a 2023.

Con información de Europa Press