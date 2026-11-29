Feijóo llama a votar “con memoria” y afirma que las elecciones pueden marcar un antes y un después.

Guardar

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido a votar este domingo a las 10.30 horas en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, el mismo centro educativo en el que estudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dirigente popular ha animado a los españoles a acudir a las urnas “sin miedo y con memoria” en una jornada que, a su juicio, puede marcar “un antes y un después” en la política española.

“Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España, no solo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década”, ha afirmado Feijóo ante los medios de comunicación tras depositar su papeleta. El candidato del PP ha advertido de que el resultado de estos comicios puede suponer un punto de inflexión: “Puede haber un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales”.

PUBLICIDAD

El líder de la oposición ha insistido en que los ciudadanos deben ejercer su derecho al voto sin dejarse condicionar por el temor. “Quiero pedirles a los españoles que no voten con miedo, que voten con memoria”, ha señalado. “Que tomen la decisión que tomen, la decisión que elijan, aquella que les parece mejor para nuestro país, que nunca, nunca lo hagan por miedo, sino que lo hagan con memoria, con convicción y sabiendo que lo que vamos a elegir es un Gobierno democrático de nuestro país”, ha añadido.

Feijóo también ha apelado a la participación y al respeto al resultado electoral: “Esta noche vamos a festejar la gran fiesta de la democracia española. Y esta noche seguro que España va a tomar una decisión inapelable. Y esa decisión nos compete aceptarla a todos”, ha asegurado. En este sentido, ha anticipado su disposición a asumir el resultado: “Yo, el primero y el último en ponerme a disposición de los españoles”.

PUBLICIDAD

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vota durante las elecciones generales en Madrid. (REUTERS / Juan Medina)

El candidato popular ha aprovechado su comparecencia para agradecer la confianza de su partido y de los ciudadanos por haberle dado la oportunidad de concurrir por segunda vez a unas elecciones generales como aspirante a la Presidencia del Gobierno. También ha hecho balance de la campaña electoral, de la que ha dicho sentirse “absolutamente orgulloso”. “He vuelto a dar una vuelta a mi país. Estoy absolutamente orgulloso de nuestro país. Creo que vivimos en el mejor país del mundo”, ha afirmado.

Feijóo defiende su viaje a Ceuta

Preguntado por su visita a Ceuta del sábado, el presidente del PP ha defendido su desplazamiento a la ciudad autónoma y ha rechazado las críticas que haya podido suscitar. Feijóo ha contrapuesto su encuentro con el presidente ceutí a la posibilidad de haber compartido unas cañas con el alcalde de Madrid. “¿Qué les parece a ustedes mejor? ¿Que me pueda tomar ayer unas cañas con el alcalde de Madrid o con el alcalde de la ciudad autónoma de Ceuta?“, ha preguntado a los periodistas.

PUBLICIDAD

“¿Les parece sorprendente que un español vaya a una ciudad española para cumplir, por cierto, un compromiso con el presidente de esa ciudad, visitarle, darle un abrazo y volver a mi casa?“, ha continuado. El dirigente popular ha zanjado la cuestión con una advertencia: ”Al que no le guste que vaya a Ceuta, lo siento mucho por él, pero iré a Ceuta todas las veces que considere oportuno".

Confía en la limpieza del escrutinio

Por otro lado, Feijóo ha expresado su confianza en el desarrollo de la jornada electoral y en la limpieza del recuento de los votos. “Yo confío en los interventores, apoderados, confío en las mesas electorales y confío en la limpieza del escrutinio. Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país”, ha manifestado.

PUBLICIDAD

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vota durante las elecciones generales en Madrid justo a su mujer Eva Cárdenas. (REUTERS / Juan Medina)

No obstante, ha advertido de que, en caso de que alguien intentase alterar el proceso, sería detectado. “Estoy convencido de que si alguien quiere violentarlo, pues le vamos a pillar”, ha señalado. El candidato del PP ha llamado a desarrollar la jornada “con tranquilidad” y ha insistido en que “España sabe muy bien lo que quiere y sabrá muy bien lo que vota”.