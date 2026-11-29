Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en su canal de Youtube. (Captura de pantalla)

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Alfonso Muñoz, técnico de la Seguridad Social, advirtió que España se encamina hacia una avalancha de solicitudes de jubilación anticipada en las últimas semanas de 2026, impulsada por la combinación de incertidumbre política y una revalorización de pensiones que considera especialmente atractiva para quienes están a punto de retirarse.

“Creo que a finales del año 2026 vamos a asistir a una auténtica estampida de jubilaciones”, afirmó Muñoz en un vídeo publicado en su cuenta de Youtube, quien aclaró que su previsión se basa en su experiencia diaria como técnico del organismo y no en una simple opinión. Según explicó, tres factores se combinan para empujar a muchos trabajadores a adelantar su decisión antes de que termine el año.

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El primer factor señalado por el funcionario es el clima de incertidumbre política, que según él alimenta dudas sobre la evolución futura del sistema de pensiones. A esto se suma un segundo elemento: los mensajes reiterados sobre la sostenibilidad del sistema, con posturas encontradas entre quienes hablan de déficit y quienes sostienen que el modelo es viable con determinadas reformas.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Muñoz subrayó que, más allá de la discusión política de fondo, la realidad es que el trabajador cercano a la jubilación recibe estos mensajes y se plantea preguntas concretas: si cambiarán las condiciones en dos años, si subirá la edad legal de retiro o si se modificarán las jubilaciones anticipadas. “Cuando a alguien le quedan pocos meses para jubilarse, el pensamiento es inevitable: mejor me jubilo ya, no vaya a ser que cambien las reglas del juego”, explicó.

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El tercer elemento, y el que Muñoz considera el verdadero detonante, es la revalorización de las pensiones prevista para enero de 2027. El funcionario citó un IPC de septiembre del 4,9% y proyecciones de inflación media del 3,5% para el cierre del año, cifra que según la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones de 2021 determina el incremento anual de las prestaciones contributivas.

“Quien esté dudando a finales del año 2026 se va a plantear si le conviene jubilarse ya antes de que acabe este año para amarrar la revalorización del 3,5% o si le conviene esperar”, señaló Muñoz, en referencia al llamado efecto llamada que, según su lectura, se activa cada vez que se anticipa una subida relevante de las pensiones.

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El precedente de 2022, cuando la subida llegó al 8,5%

El técnico recordó que esta dinámica ya se produjo a finales de 2022, cuando la revalorización prevista para 2023 alcanzó el 8,5% en un contexto de inflación disparada. “Vimos una avalancha histórica de solicitudes de personas que querían asegurar esa revalorización y se jubilaron anticipadamente, porque lo que perdían por adelantar su jubilación lo ganaban con la revalorización”, apuntó.

“Vimos una avalancha histórica de solicitudes de personas que querían asegurar esa revalorización”

Los datos de la Seguridad Social respaldan ese episodio: en diciembre de 2022 se registraron 5.622 altas de jubilación a los 64 años, el máximo histórico de la serie que arranca en 2005, y 7.739 altas a los 63 años, la segunda cifra más alta del registro. Muñoz admitió que la subida actual del 3,5% es muy inferior a la de 2022, pero consideró que sigue siendo “una cifra muy relevante si le sumamos el clima de incertidumbre”.

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La advertencia sobre los coeficientes reductores

Pese a su pronóstico, el funcionario pidió prudencia a quienes contemplan adelantar su retiro. “Que haya una estampida no significa que tengas que correr con la masa. Cada trabajador es un mundo y tiene que hacer sus propios números”, advirtió. Explicó que jubilarse antes de tiempo implica coeficientes reductores que recortan la pensión de forma permanente, por lo que la decisión debe sopesarse con cálculos concretos.

Muñoz recomendó a quienes estén pensando en jubilarse antes de diciembre que no dejen la decisión para el último momento: calcular cuánto cobrarían si se retiran ahora frente a lo que percibirían si esperan a 2027, y medir con precisión el impacto de los coeficientes reductores frente al beneficio de la futura revalorización. “Lo peor que puedes hacer es tomar esta decisión por miedo, por rumores o por imitación. En materia de jubilación, un paso en falso se paga durante el resto de tu vida”, concluyó el técnico.

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