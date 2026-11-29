El colegio electoral de Villarroya, que no ha podido batir su récord de cerrar en menos de un minuto, durante las elecciones generales del 29-N. (Europa Press)

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La jornada de las elecciones generales del 29 de noviembre ha transcurrido con normalidad en la mayor parte de España, aunque ha dejado un conjunto de incidencias y escenas singulares en los colegios electorales, desde el intento fallido de batir un récord de rapidez en La Rioja hasta la muerte de un hombre de 88 años cuando acudía a votar en Barcelona.

A falta de una hora y media para el cierre de las urnas, los colegios mantienen su actividad y algunas mesas prolongarán el horario para compensar retrasos registrados a primera hora. La cita también ha dejado confusiones con el censo, errores con las papeletas, ausencias de integrantes de mesa y casos particulares en municipios con pocos habitantes.

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Villarroya no mejora su récord por un voto por correo

El municipio riojano de Villarroya ha vuelto a situarse entre los primeros de España en completar la votación, aunque esta vez no ha logrado romper su propio récord. Los vecinos que podían acudir presencialmente al colegio estaban preparados desde primera hora para depositar sus sobres con rapidez, pero un voto emitido por correo ha obligado a aplazar el cierre formal de la mesa hasta la llegada de la cartera.

Los cinco electores que no formaban parte de la mesa votaron en un minuto y 23 segundos, según ha informado EFE. Lejos de los 26 segundos que el pueblo registró durante las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

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La otra marca de la mañana se produjo en Burriana, Castellón. La mesa situada en el polideportivo municipal ha sido la primera de España en comunicar su constitución: a las 08:00 horas.

En Illán de Vacas, un pequeño municipio de la provincia de Toledo, el reducido censo también ha dejado una estampa curiosa. Los cinco electores inscritos han pasado la jornada juntos al calor de la lumbre y han compartido una comida en el colegio electoral, instalado en la casa del alcalde, Javier Bollaín, del Partido Popular.

Un hombre de 88 años ha fallecido en un colegio electoral en Barcelona

La incidencia más grave se ha producido en un colegio electoral del distrito barcelonés de Nou Barris, donde un votante de 88 años ha muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

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Fuentes municipales han indicado que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no fue posible salvarle la vida. El colegio electoral ha permanecido abierto y la jornada ha continuado con normalidad.

El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

Un elector votó en otra mesa por coincidir en nombre y apellido con un vecino

En Armilla, Granada, un hombre ha depositado su voto en una mesa que no le correspondía después de que los integrantes del colegio lo confundieran con otro elector. Ambos comparten nombre y primer apellido.

El ciudadano ha votado a las 09:30 horas en la mesa número nueve, aunque debía hacerlo en la número cinco. Las dos mesas levantaron acta y comunicaron el episodio a la Junta Electoral Central (JEC).

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La solución ha pasado por validar los dos sufragios. En la mesa número cinco quedó reflejado que el elector ya había ejercido su derecho, con el objetivo de impedir una segunda votación.

En Jaén capital se ha producido otra confusión relacionada con el procedimiento de voto. Un elector ha introducido por error las papeletas del Congreso y del Senado en un único sobre, el destinado a la Cámara Baja. La mesa ha puesto el caso en conocimiento de la Junta Electoral de Zona.

También en Jaén se ha podido ver otra escena singular: en la Escuela de Artes y Oficios José Nogué, los miembros de una mesa han acercado la urna hasta la puerta para que pudiera votar una mujer con movilidad reducida.

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La Guardia Civil ha tenido que localizar a dos miembros de mesa

La constitución de una mesa electoral en Andorra, Teruel, se ha retrasado porque un miembro titular y un suplente no han acudido a la hora prevista. La Guardia Civil ha tenido que localizar a ambos y trasladarlos al colegio electoral, donde la mesa pudo constituirse.

Otros centros han tenido que modificar sus horarios por retrasos e incidencias puntuales. Un colegio de Barbate, Cádiz, prolongará media hora el tiempo de votación, mientras que varias mesas de distintas provincias ampliarán su apertura para garantizar que los electores dispongan del tiempo reglamentario.

Siete asistentes a una boda designados para formar parte de una mesa electoral

Las elecciones también han condicionado la celebración de una boda en Madrid. Pablo Rodríguez y Carla Andrade habían reservado este domingo para la fiesta posterior a su enlace civil, celebrado el 29 de octubre, pero el sorteo de las mesas electorales afectó a siete de los asistentes, incluido el novio, según ha informado RTVE.

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Rodríguez, que acumulaba cuatro citaciones para formar parte de una mesa electoral, presentó una alegación y obtuvo la exención al acreditar que era una persona insustituible en su propia celebración. Entre el resto de invitados convocados, tres no lograron quedar exentos y han tenido que acudir a sus respectivas mesas.

La novia llegó a bromear sobre acudir a votar con el vestido elegido para su ceremonia, pero descartó la idea por los tiempos de maquillaje, peluquería y fotografía.