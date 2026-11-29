Una larga cola a mediodía en un colegio electoral de Barcelona. (EFE / Marta Pérez)

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La participación en las urnas en las elecciones generales continúa marcando cifras sin precedentes. Con el primer avance del día ya se había registrado el voto de 16.448.547 (45,74 % de la población), lo que superó 5,23 puntos con respecto a los últimos comicios. No obstante, a las 18:00 horas, los datos dejan otro escenario inédito: el 68,13% de la ciudadanía se ha movilizado hasta este momento, lo que representa un incremento de casi 15 puntos porcentuales con casi el 92% de las mesas escrutadas, respecto a los comicios del 23 de julio de 2023.

Este dato consolida la tendencia de alta concurrencia registrada desde la apertura de los colegios y apunta a una jornada que va a pulverizar registros históricos. Más de 38 millones de electores están llamados a elegir a los 350 diputados del Congreso y a los 209 senadores que renovarán las Cortes Generales. Como recuerda el Ministerio del Interior, estos avances recogen únicamente el sufragio presencial en las urnas, sin incorporar el voto por correo.

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Ciudadanos votan en un colegio electoral durante las elecciones generales en Madrid, España, el 29 de noviembre de 2026. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El umbral del 70% y las consecuencias políticas

El ritmo de la jornada sitúa estos comicios con serias probabilidades de superar el 70% de participación final, una cota alcanzada únicamente en ocho de las dieciséis elecciones generales de la democracia reciente. El récord absoluto continúa en manos de 1982, cuando acudió a votar el 79,97% del censo y el PSOE de Felipe González logró una histórica mayoría absoluta de 202 escaños. Le siguen los comicios de 1977 (78,83%), 1996 (77,38%) y 2004 (75,66%).

Históricamente, una elevada movilización ha tendido a beneficiar a la izquierda, como sucedió en 1982, 2004, 2008 y abril de 2019. Sin embargo, existe una excepción clave: las elecciones de 1996, en las que una altísima participación propició un cambio de ciclo político con la llegada al poder del Partido Popular de José María Aznar frente a un gobierno socialista con gran desgaste.

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Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas en la Península y Baleares, y hasta las 20:00 en Canarias, cuando comenzará el recuento definitivo de una jornada histórica.

*Noticia en ampliación