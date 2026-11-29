El presidente de Frente Obrero ha denunciado el caso en sus redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Frente Obrero afirma que ha denunciado ante la Junta Electoral y la policía que apoderados de Frente Amplio supuestamente han tapado e incluso descartado sus papeletas en varios colegios electorales durante la jornada de votación. El partido asegura contar con grabaciones que identifican a los responsables y adelanta que llevará el caso a los tribunales.

La controversia ha surgido a causa de una presunta confusión entre los votantes, que, según denunciaron apoderados de Compromís-Front Valencià y varios usuarios en redes sociales, han tenido dificultades para diferenciar la papeleta de Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau, con la de Frente Obrero por la similitud entre ambos nombres.

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Roberto Vaquero, presidente del Frente Obrero, ha expuesto la denuncia de su formación en declaraciones difundidas este domingo en la red social X. “Esto es una vergüenza. Apoderados del Frente Amplio tirando papeletas a la basura, diciendo a la gente qué tiene que votar, qué no tiene que votar”, ha señalado.

El Frente Amplio intenta ocultar las papeletas del Frente Obrero. https://t.co/Ux40FwYejT — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) November 29, 2026

Vaquero ha detallado el mecanismo que, según su versión, se habría repetido en distintos centros de votación: “Donde debería estar la papeleta del Frente Obrero al lado del PSOE, papeletas del Frente Amplio. Y qué casualidad que cuando quitamos este taco, uy, aparecen las papeletas del Frente Obrero”. “Quiero hacer público que el Frente Amplio, que de hecho ya lo hemos denunciado y les tenemos incluso en vídeos grabado lo que han hecho a dos apoderados, eh, haciendo cosas que, digamos, no son de recibo, están entremezclando nuestras papeletas con las suyas, están poniendo las suyas encima de las nuestras, tirando las nuestras a la basura y lo están haciendo en múltiples colegios”, ha destacado.

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El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

Elecciones paralizadas en varios centros

Según Vaquero, la situación ha obligado a interrumpir la votación en algunos puntos mientras se resolvía el conflicto. “Hemos parado las elecciones en varios colegios hasta que hemos resuelto la situación, pero no estamos en todos los colegios. Esto es una vergüenza. Les hemos denunciado a la junta electoral y les hemos denunciado también en la policía. Esto no va a quedar así. Esto es un amago de pucherazo y es una vergüenza”, sostuvo.

El presidente de Frente Obrero rechazó que la confusión entre ambas papeletas sea casual y reivindicó la trayectoria de su formación, fundada en 2018. “Si creen que sus papeletas se pueden confundir con las nuestras, que se hubieran puesto otro nombre, porque el Frente Obrero existe desde 2018 y nos hemos presentado siempre a las elecciones con nuestro nombre y nuestro logo. Si no tienen originalidad ninguna y nos copian hasta los lemas, como el de un paso al frente, es su problema”.

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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 46.4, prohíbe los nombres, siglas o símbolos que induzcan a confusión entre candidaturas distintas, aunque el Tribunal Constitucional exige valorar esa similitud en su conjunto y no a partir de una palabra aislada. Si un elector se equivoca al introducir la papeleta, el voto se computa para la candidatura impresa en ella. En caso de que falten papeletas de algún partido y los apoderados no puedan reponerlas, el presidente de mesa está obligado a interrumpir la votación por un máximo de una hora.