Los mejores memes de la jornada electoral del 29-N. (X)

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España celebra este domingo 29 de noviembre unas elecciones generales en las que los ciudadanos están llamados a elegir la composición del Congreso de los Diputados y el Senado. La jornada transcurre después de una campaña marcada por la vivienda, la economía, la fiscalidad, los derechos laborales, los servicios públicos y la migración.

Mientras los votantes acuden a las urnas y los candidatos ejercen su derecho al voto, las redes sociales también siguen de cerca y con humor cada imagen y cada anécdota.

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Buena parte de los memes publicados en X durante este día no se centran en el desarrollo de la votación, sino en la expectativa ante el escrutinio y en las hipótesis sobre quién podrá formar Gobierno.

Las publicaciones recogen desde alusiones al Mundial de Fútbol 2026, que ganó España este verano, hasta chistes sobre la política migratoria de los partidos más a la derecha del espectro ideológico.

Meme con la entrevista que realizó el diario El Mundo a Oyarzabal durante el Mundial de Fútbol 2026. (X)

Las personas LGTBI, las mujeres y los inmigrantes votando a PP y Vox #Elecciones29N https://t.co/vLVG0fAXjY — Ait๏r L. (@masrento) November 29, 2026

Meme que hace referencia al famoso vídeo viral del Mundial de Fútbol 2026 de "Oh Ferrán". (X)

Algunos usuarios han recurrido a jugar con la palabra “pucherazo”, un término que las cuentas usan para cuestionar el proceso electoral, adjuntando fotos de pucheros reales o imágenes de Pedro Sánchez modificadas con IA.

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Meme con una imagen creada con IA de Pedro Sánchez yendo a votar con un puchero. (X)

Meme con la foto de un puchero que hace alusión a un posible "pucherazo". (X)

También se ha hecho viral un vídeo que asegura que la candidata por Podemos, Irene Montero, canta la canción Imagine de John Lennon tras votar durante la jornada electoral. Aunque se parecen físicamente, no se trata realmente de la líder de la formación morada.

🔴 Irene Montero canta 'Imagine' en el colegio electoral tras haber ejercido su derecho a voto https://t.co/AOSWWgnnDL — Arón (@eonyoshi) November 29, 2026

Otras cuentas se decantan por hacer metahumor, y hacen memes sobre los propios memes.

Meme que representa dos opciones al final de la jornada electoral: subir memes a internet o irse a otro país. (X)