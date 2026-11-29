El presidente del Gobierno ha votado a primera hora de la mañana en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha sido el más madrugador de los aspirantes a la Presidencia del Gobierno en acudir a las urnas este domingo. Ha depositado su papeleta a las 9.15 horas en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, desde donde ha lanzado un llamamiento a la participación y ha expresado su confianza en una elevada movilización del electorado. “Yo veo una movilización histórica y, por tanto, tengo buenas sensaciones”, ha asegurado ante los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado su primera comparecencia de la jornada para insistir en uno de los mensajes que ha repetido durante las dos semanas de campaña: la importancia de acudir a votar para determinar la composición del próximo Parlamento y la capacidad del futuro Gobierno para desarrollar sus políticas. “Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto”, ha afirmado antes de animar a los ciudadanos a “movilizarse, participar y votar por el futuro de su país”.

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Sánchez ha defendido que una participación elevada permitirá que el resultado de las elecciones refleje con mayor fidelidad la voluntad de los españoles. “Cuanto mayor sea esa movilización y esa participación, mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento y mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años”, ha señalado.

Preguntado por sus sensaciones ante una jornada decisiva para su continuidad en La Moncloa, el candidato socialista ha insistido en que percibe un ambiente de especial implicación ciudadana. “Es un día muy importante para el país y, lógicamente, también para el futuro del mismo”, ha reconocido. A continuación, ha defendido que el interés que han despertado los debates electorales y las propuestas de los partidos demuestra que España cuenta con “una democracia sana, consolidada, donde los ciudadanos se comprometen”.

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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto. (EFE / Ballesteros)

El presidente ha ido más allá y ha aventurado que la participación podría situarse entre las más altas de la historia democrática española. “Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas que hayamos tenido en el conjunto de los años de democracia”, ha afirmado. En su opinión, esa movilización será positiva porque permitirá que el próximo Gobierno disponga de “la fuerza suficiente como para aplicar sus políticas”.

Más allá de sus expectativas electorales, Sánchez también ha dejado espacio para hablar de sus planes para este domingo. El presidente ha explicado que pasará la jornada con su familia y que entre sus previsiones está disfrutar de una paella, en línea con una de sus costumbres familiares. Su mujer, Begoña Gómez, no le ha acompañado esta vez al colegio electoral, ya que ha ejercido su derecho al voto por correo.

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Una campaña centrada en la movilización del electorado

La apelación a la participación ha sido una constante en la estrategia electoral de Sánchez desde el comienzo de la campaña. El presidente ha confiado en que una movilización de los votantes progresistas permita contrarrestar la ventaja que las encuestas han atribuido durante buena parte de la carrera electoral a la suma de PP y Vox. En los últimos días, el líder socialista llegó a hablar de una “remontada épica” y aseguró que nunca había visto una movilización como la que, según su percepción, estaba encontrando en los actos de esta campaña.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto. (REUTERS / Isabel Infantes)

En la recta final, Sánchez también ha defendido que el PSOE puede volver a ser la primera fuerza política y reunir los apoyos necesarios para revalidar el Gobierno de coalición. Durante una entrevista en la Cadena SER el viernes, aseguró que contaba con datos que apuntaban a esa posibilidad y sostuvo que una mayor movilización podía impedir que PP y Vox alcanzasen una mayoría suficiente para gobernar.

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