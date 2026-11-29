Bea, Noelia y Ariana han recibido con ilusión el debate abierto por la izquierda para que la ley ampare la amistad. (Montaje Infobae)

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Bea perdió a sus padres cuando tenía 13 años. La joven placentina, todavía menor de edad, tuvo que mudarse a casa de su tía, pero ellas nunca encajaron. “La relación no era muy buena, todo el rato había amenazas para echarme. Al final, me fui a los 18 años, con una mano delante y otra detrás”, cuenta a Infobae.

Bea contaba con unos pocos recursos: una casa que le había dejado su madre en herencia, una pequeña pensión de orfandad y el apoyo de unos pocos amigos que le ayudaron a salir adelante. “Siempre me he refugiado mucho en ellos; han sido los que me han mantenido y cuidado durante mucho tiempo”, asegura.

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Los amigos de Bea son, en definitiva, su familia elegida: un grupo de personas con los que no comparte ningún parentesco, pero de los que ha obtenido el apoyo y cariño propio de un hogar. “Una familia no se mide por la consanguinidad, sino por lo que te cuidan, por lo que están para ti, por lo que te ayudan. Para mí, sin ninguna duda, han sido mis amigos”, dice.

Familias como la de Bea son las que Frente Amplio y PSOE han propuesto reconocer legalmente en la próxima legislatura. Unos por la Ley de Familias, otros por el Código Civil, el objetivo es que la amistad pueda ser vínculo suficiente para obtener beneficios anteriormente reservados a aquellos que compartían una relación de consanguinidad, especialmente respecto a permisos de cuidado, acompañamiento y crianza de menores.

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¡Vamos a reconocer legalmente a la familia elegida y los vínculos de cuidados! ¿Cuántas veces has sentido que tus amigas son tu familia? Desde el Frente Amplio queremos incorporar en la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados. Es decir, permisos retribuidos que hoy sólo existen para vínculos familiares, como: enfermedad hospitalización fallecimiento cuidados por dependencia acompañamiento y crianza de menores. Que también puedan ser para quien tú elijas que asume la responsabilidad de los cuidados en el día a día. Las familias siempre han sido diversas y no necesariamente son sanguíneas o conyugales. Esta es una realidad de muchas personas migrantes y una reivindicación histórica de las personas LGBTI, pero es una medida que nos beneficia a todas las personas. Ya sea con tu familia biológica o con tu familia elegida, lo importante es que nadie se quede sola en los momentos más difíciles de la vida ❤️ — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 15, 2026

La familia elegida de Bea se ha ido construyendo poco a poco. Menciona, entre muchos otros, a su pareja, a Silvia, una amiga de la adolescencia; o a Ana, con quien pasa las Navidades. “El primer año de universidad, no me dieron la beca y fue la madre de mi mejor amiga quien estuvo dispuesta a pagar la matrícula”, recuerda.

“Si me ponía mala, tenía que irme sola al hospital”

Noelia volvió hace tiempo a Castilla-La Mancha, a un pequeño pueblo donde vive gran parte de su familia, pero no siempre les ha tenido tan cerca. “Estuve unos años en Madrid, estudiaba y trabajaba allí. Y, si yo me ponía mala, tenía que irme yo sola al hospital; mi familia vivía a más de 150 kilómetros, mi padre es autónomo, mi madre tenía que cuidar a mis hermanos... Ahí fue la primera vez en la que me vi apurada”, confiesa.

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Noelia junto a su hermana y su amiga Raquel, que forman parte de su familia elegida. (Cedida)

Por sus problemas de salud, no era infrecuente para ella terminar ingresada. En esos momentos, se apoyó en una muy buena amiga que había hecho en la universidad. “Ella me acompañó y se quedó una noche entera conmigo, pero se tuvo que ir a hacer un examen”, recuerda.

Si hubieran tenido una relación de parentesco, la situación hubiera sido diferente. “Faltan a la universidad porque han acompañado a su compañera de piso a un hospital y un justificante no le valdría. En cambio, si lo hiciesen porque llevan a su madre, sí que está protegido”, explica.

Bea ha vivido situaciones similares en la capital. “Estuve ingresada en el hospital hace un par de años. Cuando mi pareja tenía que trabajar, venía una amiga. Siempre ha sido así, son los familiares de mi pareja o amigos míos los que me han estado cuidando cuando a lo mejor he tenido que estar hospitalizada o algo similar”, cuenta. Estos cuidados dependen de días libres o vacaciones que pudieran coger. “Tiraban un poco como podían, si tenían libre en el trabajo o conseguían escaparse para venir a verme al hospital”, dice.

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Así lo hará una gran amiga de Ariana, que debe pasar por una compleja operación en las próximas semanas. “Yo soy una persona disca [diminutivo de persona con discapacidad] y tengo varias enfermedades crónicas cerebrales bastante graves”, cuenta por videollamada a Infobae. “Mi amiga Iris ya tiene planificado pedirse el mes siguiente a mi operación de vacaciones; se va a venir a vivir con nosotros para poder cuidarme, porque sabe perfectamente lo que supone la recuperación de esta operación”, explica.

Ariana se separó hace tiempo de gran parte de su familia paterna, empujada por una situación de maltrato. En el lado materno, las diferencias ideológicas han enfriado las relaciones, más allá de la que mantiene con su madre y su hermana. Le quedan su pareja y sus amigos, una red de apoyo amplia que se siente afortunada de tener. “Son mi familia elegida, con quien tengo un plan de vida estructurado, con quienes incluso tengo planificado criar o incluso vivir juntes en un futuro”, afirma.

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Bea y su amiga Silvia, en una fiesta. (Cedida)

Pero las consecuencias van más allá de enfermedades y hospitales para estas tres mujeres. “Yo tenía una casa en Plasencia y siempre quise dejársela en herencia a Silvia, no a un familiar de sangre; o mi coche, me gustaría dejárselo a una amiga. Si yo no tenía un testamento, todo eso se iba a mi familia”, resalta Bea.

A Ariana le preocupa más la crianza. “Si a alguna de mis amistades les pasa algo, lo ideal para ellas sería que sus peques se quedaran a mi cargo. Y van a tener que hacer una fe de vida en la que digan esto por escrito, porque si no, van a pasar primero a sus familiares”, comenta.

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Las familias elegidas en Europa

De salir adelante, España no sería pionera en una medida de este calibre. Algunas naciones, como Países Bajos o Bélgica, contemplan situaciones similares en su ordenamiento jurídico. Ámsterdam otorga licencias de corta duración por cuidados aun cuando no existe relación familiar, siempre que esta persona sea la única que pueda atender al afectado y cuando exista “una relación social y sea plausible y lógico que su empleado sea el cuidador”.

Desde Bruselas, por su parte, se contempla una fórmula llamada ‘cohabitación legal’, según la cual dos personas pueden formalizar su relación de convivencia aunque no mantengan una relación sentimental ni tengan vínculos familiares. Se aplicaría, por ejemplo, a dos amigos que comparten piso. Este reconocimiento les otorgaría derechos y obligaciones, como el reparto de los gastos del hogar y opciones de herencia en caso de fallecimiento.

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En Francia, también han empezado a plantearse esta opción. Una iniciativa legislativa busca establecer una especie de contrato entre amigos que les permitiría acceder a las mismas condiciones que a un familiar directo. Asimismo, se propone reconocer una especie de bautismo civil, por el cual los padrinos de un menor tendrían obligaciones y derechos en caso de fallecimiento de los progenitores, más allá del simbolismo religioso.

Para Bea, Noelia y Ariana, que la iniciativa saliera adelante significaría mucho. “Que puedan acceder a ayudas si me pasa algo, que puedan tener una pensión, lo mismo que se le da a una familia”, reclama Bea para sus amigos. “Sería tranquilidad, saber que no me voy a ver sola”, resume Noelia.

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