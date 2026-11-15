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Frente Amplio pide que la "familia elegida" pueda tener permisos retribuidos por cuidados

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Madrid, 15 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha planteado este domingo que la "familia elegida", como amigos y vecinos cercanos, puedan tener permisos retribuidos por cuidados en casos de enfermedad, hospitalización, dependencia o crianza de menores.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colua, ha hecho este anuncio en un video publicado en la red social Instagram minutos antes del inicio del mitin de campaña de este domingo en Zaragoza.

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"¿Cuántas veces has sentido que tu amiga es tu familia? Cada vez pasa más que a lo mejor para cuidarte cuando estás enferma, en caso de hospitalización o para cuidar a los niños que, sobre todo mujeres, personas inmigrantes que no tienen aquí su red familiar o personas Lgtbi, pero en general cualquier persona de toda la población para cuidarnos en el día a día tiramos de una amiga, tiramos de una vecina", ha dicho Colau.

Por ello, ha añadido, Frente Amplio quiere que la ley "reconozca algo tan básico como tu derecho a elegir quién te cuida".

El objetivo, según ha explicado la candidatura de izquierdas, es incorporar en la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados con más protección laboral y permisos retribuidos que hoy solo existen para vínculos familiares en casos de enfermedad, hospitalización, fallecimiento, cuidados por dependencia y crianza de menores.

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El reconocimiento de estas redes, ha aclarado Frente Amplio, será voluntario y no implicará la imposición automática de obligaciones de cuidado. EFE

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