Votación en las elecciones generales en Sevilla. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

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El Partido Popular ha presentado ante la Junta Electoral Central (JEC) una denuncia urgente por una supuesta orden policial para retirar sobres de voto en cinco mesas electorales de Toledo. La formación sostiene que esa actuación se habría producido cuando los agentes manifestaron una orden del Supremo para retirar los votos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’.

El PP sostiene que lo manifestado por los agentes “contradice” el procedimiento fijado en las instrucciones complementarias de la Oficina del Censo Electoral para las personas que integran las mesas. De acuerdo con el procedimiento, cuando un elector incluido en la lista oficial de suspendidos entrega su voto, en persona o por correo, la mesa recoge los sobres, que no se abren ni se introducen en la urna. Al menos dos miembros de la mesa los firman, se custodian cerrados y separados, se hace constar su número en el acta de sesión y se incluyen, junto con la lista oficial, en el sobre número 1 de la documentación electoral.

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Según explicó el PP y recogen las agencias, los agentes de la Policía Nacional acudieron sobre las 9:20 horas a cinco mesas situadas en dos colegios electorales de la ciudad, el de la Diputación de Toledo y el del Centro de Mayores del Polígono.

El escrito, firmado por el representante general del PP ante la JEC, Francisco Galeote, recoge la versión trasladada por los interventores del partido. Los agentes habrían alegado una orden del Tribunal Supremo para que determinados votos fueran remitidos al INE sin que las mesas los custodiaran.

El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

Los sufragios afectados corresponderían a electores nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, cuyo derecho a voto ha quedado suspendido cautelarmente por el Supremo.

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La formación afirma que no conoce ninguna resolución judicial ni instrucción electoral que haya alterado el mecanismo previsto para estos casos y ha pedido a la JEC que solicite explicaciones al Ministerio del Interior.

El protocolo exige conservar los sobres separados de la urna

Las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral contemplan que, cuando una persona incluida en la lista oficial de electores suspendidos entregue su voto, el sobre debe recogerse, pero no abrirse ni depositarse en la urna.

El procedimiento establece además que, al menos, dos integrantes de la mesa firmen los sobres, los conserven cerrados y por separado, anoten su número en el acta de sesión y los incorporen, junto a la relación oficial de electores, al sobre número 1 de la documentación electoral.

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El PP advierte de que una entrega de esos sobres a personas ajenas a la mesa o la falta de recogida podría impedir garantizar su custodia y su registro documental, además de afectar al cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el Supremo.

La denuncia pide investigar el origen de la orden

La petición remitida a la Junta Electoral reclama que se mantenga el protocolo establecido, que se investigue el origen de la presunta instrucción policial y que Interior aclare quién la emitió y a qué mesas electorales fue comunicada.

Asimismo, el partido solicita que se localicen los sobres que pudieran haber sido entregados a los agentes y que se asegure su incorporación a la documentación electoral correspondiente

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En algunos consulados españoles, el voto de los afectados por la ‘ley de nietos’ no termina en una urna, sino en una caja de cartón. En otros, en un recipiente transparente o en sobres separados. Son los distintos soportes que las oficinas diplomáticas han habilitado para recoger la documentación electoral de los nacionalizados cuyo derecho al sufragio permanece suspendido por orden del Tribunal Supremo. No se trata de votos que vayan a entrar en el recuento, al menos no de forma automática, sino de sobres que deben conservarse al margen de las urnas ordinarias y remitirse a España para que las juntas electorales provinciales actúen conforme a lo dispuesto por el tribunal.