Votos en las urnas este 29 de noviembre de 2026. (Europa Press)

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Frente a las mesas con las papeletas, algunos votantes están confundiendo la del Frente Amplio con la de Frente Obrero por la similitud entre los nombres. Así lo han advertido varias algunos apoderados de Compromís-Front Valencià y, según describen otros usuarios en redes sociales, la situación se está repitiendo en colegios electorales de otros puntos del país.

“Me trasladan varios apoderados de Compromís-Front Valencià que algunas personas, al buscar la papeleta de Frente Amplio, la están confundiendo con la de Frente Obrero. Por eso son tan importantes los apoderados, para resolver dudas y confusiones”, ha indicado en la red social X el diputado valenciano de Sumar Nahuel González.

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También ha advertido de esa situación en la capital el analista político Eduardo Bayón: “En Madrid mucho votante está confundiendo la papeleta del Frente Amplio con la del Frente Obrero”, ha indicado en su perfil de X. Por su parte, Roberto Sotomayor, el exatleta que fue candidato a la Alcaldía de Madrid por Podemos, ha lanzado este aviso: “Ojo al coger la papeleta, compañeros. Es Frente Amplio, no Frente Obrero”.

La confusión se produce en una jornada electoral en la que, además de las formaciones con representación parlamentaria, concurren numerosas candidaturas minoritarias de perfiles diversos, desde partidos obreristas y comunistas hasta grupos centristas, feministas, de autónomos, pensionistas o juristas anticorrupción. Entre ellas está el Frente Obrero, una organización que combina un discurso centrado en la clase trabajadora y el patriotismo con posiciones contrarias a la inmigración. En las elecciones generales de 2023 obtuvo 46.605 votos, el 0,19% del total, según informa Europa Press.

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El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

Participación histórica

Por el momento, pese a algunas incidencias menores, la jornada electoral en la que más de 38 millones de ciudadanos están convocados para elegir a 350 diputados del Congreso y 209 senadores está transcurriendo con normalidad. La participación ha alcanzado el 45,71% a las 14.00 horas, lo que supone un incremento de 5,23 puntos porcentuales respecto al primer avance de los comicios del 23 de julio de 2023, cuando había acudido a las urnas el 40,48% del electorado.

La participación ha subido especialmente en País Vasco y Cataluña, con alzas de 10,18 y 8,43 puntos, respectivamente, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior comunicados por la práctica totalidad de las mesas electorales y correspondientes a las 14:00 horas, donde se refleja también una subida de 10 puntos en la participación en las urnas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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Solo en una comunidad, Extremadura, ha bajado la afluencia de votantes a esa hora respecto a 2023, un 0,19%.