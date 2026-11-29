Kate Middleton recibe el apoyo del príncipe Guillermo tras completar el reto de National Three Peaks Challenge. (Instagram).

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Kate Middleton ha mostrado una de sus facetas más personales y desconocidas en Heal, el nuevo documental de la BBC en el que habla abiertamente de su experiencia con el cáncer, las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad y el largo camino que ha recorrido hasta recuperar progresivamente la normalidad. La producción de 30 minutos, estrenada este domingo 29 de noviembre, permite acercarse a la intimidad de la princesa de Gales y ha dejado una de las escenas más emotivas en el momento en el que escucha las palabras que sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, le han dedicado durante uno de los mayores desafíos de su vida.

La secuencia tiene lugar durante el National Three Peaks Challenge, el exigente reto que Kate completó el pasado mes de junio con el propósito de recaudar fondos para el Royal Marsden, el hospital londinense especializado en el tratamiento del cáncer en el que recibió atención médica. Su hermano, James Middleton, que la acompañó durante buena parte de esta aventura, fue el encargado de sorprenderla con unas grabaciones de sus pequeños. Una iniciativa que terminó desbordando emocionalmente a la princesa.

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“¡Oh, no! ¡Por favor, no! Me vais a hacer llorar", reaccionó al descubrir lo que estaba a punto de escuchar. El primero en aparecer fue el príncipe Louis, que con apenas ocho años quiso transmitirle todo su cariño y recordarle que estaba a su lado pese a la distancia. “Recuerda que siempre estoy en tu corazón, contigo, y te quiero muchísimo”, le dijo el pequeño, que también le deseó suerte durante la ascensión y le aseguró que seguiría pendiente de sus pasos.

Kate Middleton durante la grabación de 'Heal', su documental sobre su historia con el cáncer (Kensington Palace).

El príncipe George, de 13 años, tampoco quiso perder la oportunidad de animar a su madre. El heredero al trono británico confesó que había estado siguiendo sus movimientos a través de Flightradar24, una aplicación de seguimiento de vuelos, y le trasladó el orgullo que sentía por ella. “Todos estamos pensando en ti ahora mismo, te queremos muchísimo y lo vas a hacer genial”, expresó. También quiso destacar su fortaleza: “Pareces muy fuerte. ¡Sigue adelante! Estamos contigo. Te queremos mucho".

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Por último, la princesa Charlotte, de 11 años, le dedicó unas palabras igualmente cariñosas. “Estamos muy orgullosos de que estés haciendo este camino y estos desafíos. Te deseamos mucha suerte; estaré animándote. ¡Hasta pronto!“, le transmitió. Tres mensajes que reflejan la admiración que sienten los pequeños por su madre y que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de la expedición.

La emoción de Kate fue inmediata. Con lágrimas en los ojos, reconoció la importancia que sus hijos habían tenido durante los meses más complicados de su enfermedad. “Ellos fueron mi motivación para salir del hospital, y serán mi motivación para terminar el desafío”, confesó. Después, se acercó a su hermano para fundirse en un abrazo y, antes de continuar, dejó una pequeña piedra en el montón de rocas situado en la cima de la montaña. “Esto es para los niños”, explicó.

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Kate Middleton durante la grabación de 'Heal', su documental sobre su historia con el cáncer (Kensington Palace).

Una enfermedad que transformó su manera de entender la vida

Más allá de este episodio familiar, Heal ofrece un testimonio especialmente íntimo sobre el diagnóstico que cambió la vida de la princesa. En marzo de 2024, Kate comunicó públicamente que padecía cáncer y que estaba sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia. Meses después, en septiembre, anunció que había terminado el tratamiento y, en enero de 2025, confirmó que la enfermedad se encontraba en remisión.

En el documental reconoce que aquella experiencia dejó una huella que va mucho más allá de las consecuencias físicas. “El cáncer, efectivamente, te cambia. Cambia tu cuerpo. Te transforma físicamente. Tienes que pasar por tratamientos, cirugías y todo lo demás. Pero hay un aspecto mucho más profundo en lo que un diagnóstico de cáncer provoca en ti”, reflexiona.

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La princesa también recuerda los momentos más difíciles de su hospitalización, que describe como una etapa especialmente oscura y desorientadora. “Creo que estuve, en cierto modo, entrando y saliendo de la conciencia”, relata. Durante aquellos días, explica, el acompañamiento de sus seres queridos fue fundamental. No necesitaba grandes discursos ni soluciones, sino personas que permanecieran a su lado.

Kate Middleton recibe el apoyo de sus hijos tras completar el resto de National Three Peaks Challenge (Instagram).

Esa vivencia también ha modificado su forma de relacionarse con sus hijos. La princesa de Gales asegura que ahora concede mucho más valor a compartir tiempo con ellos, sin necesidad de llenar cada momento de actividades. “Pasamos demasiado tiempo haciendo cosas, en lugar de simplemente estar”, reflexiona. Una enseñanza que ha incorporado a su maternidad y que resume en la importancia de acompañar y estar presente.

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El desafío de las tres cumbres fue, precisamente, una manera de explorar esa recuperación. Kate recorrió unos 37 kilómetros, ascendió más de 3.000 metros y completó el ascenso al Ben Nevis, en Escocia; Scafell Pike, en Inglaterra, y Yr Wyddfa, en Gales, en un periodo de 24 horas. Al finalizar, la esperaban el príncipe Guillermo, sus tres hijos y sus padres, Carole y Michael Middleton.

“No estamos destinados a afrontar los desafíos de la vida en solitario”, reflexiona en otro momento de la producción. Una frase que adquiere un significado especial después de escuchar las palabras de George, Charlotte y Louis. Tres voces que, durante una jornada de enorme exigencia física, recordaron a Kate algo mucho más importante: el cariño y la admiración de sus hijos se han convertido en uno de sus mayores motivos para seguir adelante.

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