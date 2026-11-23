Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, sobre un error muy común: “Si me despiden, puedo acceder a la jubilación anticipada involuntaria; pero no siempre es así”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y YouTube)

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Al contrario de lo que creen muchos trabajadores, perder el empleo no garantiza de forma directa el acceso a la jubilación anticipada involuntaria. Así lo explica Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, en uno de sus últimos vídeos de YouTube, en el que advierte sobre este error de interpretación. Según detalla, la normativa exige cumplir una serie de requisitos y, además, que la extinción del contrato responda a causas concretas establecidas de forma expresa en la ley.

“Que hayas perdido tu puesto de trabajo no significa que automáticamente puedas tener acceso a la jubilación anticipada involuntaria”, señala Muñoz Cuenca. El experto precisa que existen “despidos que abren la puerta o el acceso a la jubilación anticipada involuntaria, y otro tipo de despidos a los que no puedes acogerte” a ella, por lo que distinguir entre unos y otros resulta determinante antes de iniciar cualquier trámite.

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La Seguridad Social denomina oficialmente a esta figura “jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador”. Se trata, según explica el funcionario, de un supuesto en el que “la persona no ha decidido voluntariamente abandonar su puesto de trabajo, sino que ha perdido su empleo por una de las causas que reconoce la ley”.

Una de sus características principales es que permite adelantar la edad de jubilación hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria que corresponda a cada trabajador. Sin embargo, Muñoz Cuenca matiza que “hasta cuatro años antes no significa que cualquier persona despedida pueda jubilarse cuatro años antes. Hay que cumplir todos los requisitos”.

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Cuatro requisitos obligatorios para acceder a esta jubilación

El primer requisito es la edad. El trabajador debe tener, como máximo, cuatro años menos que su edad ordinaria de jubilación. Como ejemplo concreto, explicado por el experto, si la edad ordinaria, en función de los años cotizados, es de 67 años, el acceso a esta modalidad sería posible a partir de los 63; si la edad ordinaria es de 65 años, el límite se sitúa en los 61.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

El segundo requisito es encontrarse en situación de alta o asimilada al alta. Muñoz Cuenca aclara que “la jubilación anticipada involuntaria no se puede solicitar desde una baja laboral, pero sí desde una situación asimilada al alta, como por ejemplo puede ser el desempleo contributivo o el subsidio de mayores de 52 años”.

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El tercer requisito exige acreditar un mínimo de 33 años de cotización efectiva, un período en el que pueden computarse, con un límite máximo de un año, situaciones como el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria. Además, al menos dos de esos años cotizados deben estar comprendidos dentro de los 15 anteriores al momento de causar el derecho.

El cuarto requisito es permanecer inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación. Sobre este punto, el funcionario insiste en que “no son simplemente seis meses desde que nos despidieron. La ley habla de seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación”.

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Qué tipos de despido permiten acceder a esta modalidad

La ley establece un listado cerrado de causas que habilitan el acceso a la jubilación anticipada involuntaria. Entre ellas, el despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conocido como Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y el despido objetivo, ambos regulados en el Estatuto de los Trabajadores.

También se contempla la extinción del contrato por resolución judicial en procesos concursales, la muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual cuando ello provoca la extinción del contrato, la extinción de la personalidad jurídica del contratante y la fuerza mayor, siempre que esta última haya sido “constatada por la autoridad laboral”.

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Tramitar la jubilación anticipada

Además, existen supuestos en los que no media un despido propiamente dicho, sino que es el propio trabajador quien solicita la extinción del contrato. Es el caso de la movilidad geográfica, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o el incumplimiento grave por parte del empresario. “No debemos quedarnos únicamente con la palabra despido. Lo que importa es la causa concreta por la que terminó nuestra relación laboral”, subraya Muñoz Cuenca.

Qué ocurre si el trabajador vuelve a tener empleo

Uno de los puntos que genera más dudas es qué sucede si, tras un despido por ERE, la persona encuentra un nuevo trabajo. Según el criterio de gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), citado por el funcionario, esos trabajadores “pueden mantener el derecho a acceder posteriormente a la jubilación anticipada involuntaria, aunque hayan vuelto a trabajar, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena”.

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Sin embargo, advierte que la condición es que en el momento del cese que originó ese derecho ya se acrediten los 33 años de cotización exigidos. Además, al solicitar finalmente la jubilación, deberán cumplirse el resto de requisitos: edad, seis meses como demandante de empleo y situación de alta o asimilada al alta.

La indemnización, un requisito que debe acreditarse

En los casos de despido colectivo, despido objetivo y determinadas extinciones por voluntad del trabajador, la Seguridad Social exige acreditar el cobro efectivo de la indemnización correspondiente. “No basta con tener derecho a cobrarla, hay que acreditar que se ha percibido”, aclara Muñoz Cuenca, quien señala que este pago debe justificarse “mediante el documento de transferencia bancaria recibida o documento equivalente”.

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Por ello, recomienda conservar la carta de despido, el finiquito y el justificante bancario del cobro. Si la empresa no abona la indemnización, el trabajador puede acreditar que ha interpuesto una demanda judicial reclamándola o impugnando el despido, lo que tampoco supone, en principio, la pérdida del derecho a esta modalidad de jubilación.

Como recomendación final, el funcionario de la Seguridad Social aconseja revisar con detalle toda la documentación del despido antes de solicitar esta prestación, “especialmente la causa de extinción y la forma en la que puedes acreditar el cobro de la indemnización”.