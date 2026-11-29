Un ciudadano escoge una papeleta en un colegio electoral en Córdoba (EFE/Salas)

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La jornada electoral del 29-N ha dejado ya las primeras incidencias en la provincia de Córdoba. Una mujer ha tenido que ser trasladada en ambulancia al Hospital Infanta Margarita después de que le cayera encima una cabina electoral cuando acudió a votar a su colegio en Cabra, según informa el Diario Córdoba.

El suceso ha tenido lugar en una de las mesas del colegio electoral ubicado en la estación de autobuses de Cabra. La mujer sufrió el accidente en una de las cabinas habilitadas para ejercer el derecho al voto, que le cayó encima mientras acudía a cumplir con su cita electoral. Tras el golpe, fue trasladada de inmediato al centro hospitalario para recibir atención sanitaria. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud.

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También en Cabra, la Policía ha instado a un ciudadano a abandonar un colegio electoral después de que, en estado de embriaguez, increpara a los electores y a los miembros de la mesa. Al margen de estos dos episodios, la jornada electoral transcurre con normalidad en el municipio egabrense.

El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

En Pozoblanco, la constitución de una de las mesas electorales de la UNED sufrió un pequeño retraso. Los vocales titulares llegaron poco antes de las 9.00 horas y los primeros suplentes presentaron una baja médica, por lo que se tuvo que recurrir a los segundos suplentes. Asimismo, en una de las mesas del Centro de Participación Activa, los dos interventores del PP se marcharon tras constituirse la mesa sin firmar el acta, lo que provocó un retraso en la entrega del documento.

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La participación nacional marca un récord histórico

Estos incidentes se producen en el marco de unos comicios generales que registran la mayor movilización electoral a esta hora en democracia. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, la participación en España alcanzó el 45,71% a las 14.00 horas, cinco puntos más que en el mismo tramo de las elecciones de 2023, cuando se situó en el 40,48%. En total, 15.663.302 personas ya habían depositado su voto de un censo de 38.616.949 electores convocados a elegir a 350 diputados y 209 senadores.

En Andalucía, la participación hasta las 14.00 horas se situó en el 44,13%, 2,08 puntos por encima de 2023, aunque por debajo de la media española. En la provincia de Córdoba, el porcentaje fue del 44,82%, un dato que supone un descenso de 1,24 puntos respecto a los comicios de julio de 2023, cuando se registró un 46,06%. Hasta el mediodía, 274.260 personas habían votado en la provincia, frente a las 288.454 de la anterior cita electoral.

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El comportamiento ha sido dispar según el ámbito territorial. En el municipio de Córdoba, la participación aumentó 1,43 puntos respecto a 2023, hasta alcanzar el 45,77%, con 120.627 votantes frente a los 115.437 registrados hace tres años. Junto a Jaén, Córdoba figura entre las únicas provincias andaluzas donde la participación global resultó inferior a la de los anteriores comicios generales.

El segundo avance de participación llega a las 18.30 horas

El Ministerio del Interior tiene previsto ofrecer un segundo avance de participación con los datos acumulados hasta las 18.00 horas. El escrutinio de los votos comenzará a partir de las 20.00 horas, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales en toda España.

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