Niños en España. (Europa Press)

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Sofía y Mateo repiten como los nombres preferidos para los recién nacidos en España, según la estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), referida a datos de 2025 y difundida este sábado por la Agencia EFE. Sofía fue elegido para 3.569 niñas y Mateo para 3.142 niños, en una preferencia que se extendió por buena parte del país: el nombre femenino encabezó la lista en 21 provincias y el masculino ocupó ese lugar en 16.

Sofía lleva tiempo sin pasar de moda: ya había liderado las preferencias en 2017, cuando lo recibieron 4.221 niñas, y también figuraba entre los más escogidos durante los años posteriores. Y en 2024 recuperó esa primera posición que ha vuelto a repetir un año más tarde. El nombre fue el más habitual entre las niñas nacidas en Madrid, Huesca, Alicante, Toledo, Cáceres, Segovia, Valencia, Asturias, León y Cantabria. También lideró la lista en Baleares y Canarias.

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Por su parte, Mateo, de origen hebreo, ha seguido una evolución ascendente en los últimos años, hasta situarse entre las preferencias principales en 2024, cuando fue elegido para 3.289 bebés. En esta última estadística, el nombre encabezó las elecciones masculinas en provincias como Madrid, Valladolid, Lugo, A Coruña, Ciudad Real, Valencia, Palencia, Zaragoza y Toledo.

Mateo y Sofía desplazaron del primer puesto a Lucía y Hugo en 2024. Pese a esa caída en la clasificación anual, estos otros dos nombres mantienen presencia entre los nacimientos del país: Lucía fue elegido en 2.771 nacimientos y Hugo en 2.653. Si se mira la estadística desde 2010 hasta estos últimos datos, los dos continúan como los nombres más comunes entre las mujeres y los hombres.

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Marc Márquez se retirará tras la última carrera de la temporada 2026 en Valencia: "Gracias a todos los que formaron parte de este camino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia", dijo Márquez en un video difundido desde el box en Valencia.

Julia, Carmen y María lideran las preferencias en varias provincias

Después de Sofía, los nombres femeninos más frecuentes fueron Julia, Martina, María, Olivia, Vega, Carmen, Emma y Valeria. En Barcelona, Tarragona y Girona, Julia fue el nombre más escogido para las niñas. Carmen ocupó el primer puesto en Sevilla. María lideró las preferencias en Cádiz, Jaén y Córdoba. Alma fue la principal elección en Teruel. Ourense registró a Chloe como el nombre femenino más frecuente. En Ceuta y Melilla, la opción predominante fue Amira.

Entre los niños, la clasificación posterior a Mateo incluye a Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo y Álvaro. Marc fue el nombre masculino más elegido en Baleares. En la provincia de Barcelona, el primer lugar correspondió a Biel. Manuel se impuso en Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz y Badajoz.

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El INE reúne estadísticas sobre nombres desde 1996. Ese año, María fue la elección más frecuente entre las niñas, con 7.828 registros. Laura, Marta y Andrea siguieron a María en la clasificación femenina de aquel momento. La preferencia por ese nombre se extendía por casi todo el país. Las excepciones incluían Teruel, Salamanca, León, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Barcelona, Girona, La Rioja, Bizkaia, Guipúzcoa, Las Palmas y Melilla.

En la clasificación masculina de 1996, Daniel ocupó el primer puesto con 5.645 niños inscritos. Alejandro, David y Javier completaron las primeras posiciones. El repaso histórico de la agencia también muestra la persistencia de Manuel. Ese nombre ya era el favorito en Badajoz y Sevilla, las mismas provincias donde volvió a imponerse en la estadística de 2025.

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De acuerdo con los datos globales del INE, María y Carmen son los nombres más habituales entre las mujeres españolas. Entre los hombres, los más extendidos son Antonio y Manuel.