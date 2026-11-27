Varias personas caminan por el parque del Oeste de Madrid, este martes. (Mariscal/EFE)

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A partir de este viernes se espera un cambio de tiempo en España. Así lo ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha indicado que, después de varios días marcados por las precipitaciones en forma de lluvia y nieve, aumente la estabilidad en el país.

Esto es así porque el sistema de bajas presiones situado sobre Europa, que estaba contribuyendo al mal tiempo en España, se va a alejar. De esta manera, permitirá la entrada de altas presiones, lo que dará lugar a la estabilización en la Península.

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Con todo ello, solamente se esperan precipitaciones débiles en Galicia, en el Cantábrico y, de forma puntual, en el suroeste peninsular. Además, puede haber chubascos en Baleares que podrían ir acompañados de tormenta, aunque remitirán a partir del mediodía. En Canarias se prevén cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas, sin descartarlas también en el resto de las islas.

Un joven circula con su patinete en el parque del Oeste de Madrid, este martes. (Mariscal/EFE)

Un fenómeno significativo de este viernes será la niebla matinal, que será densa en la meseta norte, en las depresiones del nordeste y en puntos de la meseta sur, de Extremadura y del interior de Galicia. De hecho, la Aemet ha activado alertas por este evento en Ciudad Real y Badajoz.

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Alerta por temperaturas de -6 grados en Lleida y Huesca

A los avisos por niebla se suman otros dos por temperaturas mínimas bajas en Lleida y Huesca, concretamente en el valle de Arán y en el Pirineo oscense. Los termómetros bajarán con respecto a las mínimas en la mitad oriental y en los archipiélagos, mientras que se producirán ascensos en el noroeste peninsular. Con ello, se esperan heladas moderadas en los Pirineos y débiles en las montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en el este de las mesetas.

Las máximas subirán en la mayor parte de la Península, según la Aemet, aunque no variarán en el arco mediterráneo y en las islas Baleares. Además, se observarán descensos en los valles del nordeste y en Canarias.

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Con respecto al viento, se esperan intervalos fuertes con posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y en Baleares, y localmente de cierzo en el bajo Ebro durante las primeras horas del día. Hay un aviso amarillo activo este viernes por fenómenos costeros en Girona.

Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

Tiempo más estable y ascenso de las temperaturas el sábado y el domingo

El sábado el tiempo seguiremos con tiempo estable, así como con bancos de niebla y nubes bajas en amplias zonas del interior. Además, las temperaturas tanto nocturnas como diurnas serán más altas, aunque seguirá haciendo frío a primeras horas del día. “Las heladas se producirán en menos zonas y las máximas rondarán los 20 grados en el Cantábrico oriental, área mediterránea y valle del Guadalquivir. En el resto del interior serán algo más bajas”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

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De cara a las elecciones general del domingo, 29 de noviembre, el organismo público prevé que continúe el ascenso de las temperaturas con apenas heladas. “La mayor probabilidad de lluvias este día se dará en Galicia y en Asturias, aunque también podrá llover en otros puntos del Cantábrico y del noroeste de Castilla y León, sin descartar que las precipitaciones se extiendan a otros puntos del norte y del oeste de la península, aunque es menos probable”.

Del Campo señala que la mañana será fría en Teruel, León, Soria, Burgos y Albacete, con 2 grados de mínima, y que la máxima más elevada se alcanzará probablemente en Sevilla, donde se pueden registrar 21 grados.

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