El naufrafio del buque Med Emre, cargado de gasoil, ha ocurrido a unos 40 kilómetros de la costa de Ibiza.

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En menos de una hora y sin dar apenas margen a sus 17 tripulantes para colocarse el chaleco salvavidas y saltar al agua, el buque petrolero Med Emre volcó pasada la medianoche a unas 25 millas al noroeste de Ibiza con 7.000 toneladas de gasoil en sus tanques. El naufragio deja por ahora un marinero fallecido, nueve hospitalizados repartidos entre Ibiza y Valencia y una investigación abierta para averiguar qué provocó que un barco que había superado una inspección este mismo año se diera la vuelta de forma tan repentina.

La secuencia del accidente del Med Emre —un buque con bandera de Malta y armador turco que cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona— comenzó alrededor de las 22:30 horas del miércoles. A esa hora, Salvamento Marítimo recibió la llamada de alerta de socorro, “indicando que presentaba una fuerte escora, inclinación sobre su costado estribor, súbita, y que procedían a solicitar ayuda porque el buque aparentemente se estaba hundiendo”, según ha explicado la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, tras la reunión de seguimiento en el Centro de Coordinación de Salvamento de València.

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De inmediato se desviaron buques mercantes que navegaban por la zona y tres helicópteros de Salvamento Marítimo (con bases en Palma, Valencia y Tarragona), además de embarcaciones de la Guardia Civil. Cuando los primeros equipos llegaron al lugar, el petrolero “afloraba poco sobre el agua, es decir, que aparentemente se estaba terminando de hundir”, y los marineros llevaban puestos chalecos salvavidas y trajes de inmersión. “Al ver el helicóptero de Salvamento, saltaron ya al agua y desde allí fueron rescatados”, ha relatado Delgado.

Una embarcación de rescate navega junto al petrolero volcado Med Emre frente a la costa de Ibiza. (Reuters)

La responsable marítima ha calificado de “desconcertante” la velocidad del naufragio, especialmente porque el Med Emre tiene “un buen historial”, “no es un buque antiguo” y “pasó una inspección este año en Italia sin deficiencias”. “Es desconcertante, incluso para los propios tripulantes con los que hemos podido hablar, una escora tan rápida. Estamos hablando de un buque que se dio la vuelta en menos de una hora, que no hubo tiempo apenas de colocarse el chaleco y traje de inmersión y saltar al agua”, ha subrayado.

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El dueño del buque tiene que presentar un plan de actuación

Tras la reunión de seguimiento, la Dirección General de la Marina Mercante y Capitanía Marítima han dado un plazo de tres horas —a lo largo de esta tarde— al armador turco del Med Emre, la empresa propietaria y “responsable del buque y la carga”, para que presente un plan de actuación sobre qué hacer con el carguero. El objetivo es definir si se procede a recuperar la carga o el buque, mientras los técnicos recaban datos sobre el llenado de los tanques y el calado actual del casco boca abajo.

Respecto a las causas del vuelco, Delgado ha señalado que “de momento, no parece que exista un fallo estructural, porque si fuera así, observaríamos mayor contaminación y tenemos imágenes aéreas del casco a la vista y no presenta fallos estructurales aparentemente”. Para investigar la parte sumergida del barco, un equipo de buzos se desplazará desde Cartagena para inspeccionar el buque. Sobre la flotabilidad, aunque no es descartable que termine de hundirse, desde la noche del accidente “no hemos observado que se haya hundido más”, por lo que “parece estable en su situación, considerando que se encuentra con la quilla al aire”.

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El buque naufragado cerca de Ibiza. (Reuters)

En el plano ambiental, las autoridades mantienen activos el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en nivel 2 y el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (Platerbal) en nivel 0. Capitanía Marítima ha detectado una mancha de extensión “mínima” de 2,6 millas de un material “oleoso, irisado, típico de un gasoil y aceites” que “deriva lentamente hacia el este”, “un poco paralelo a la costa del norte de Ibiza”.

“Creemos, a la vista de la contaminación presente, que esta no ha evolucionado y que la extensión es mínima, que los tanques de carga y de combustible permanecen intactos”, ha afirmado la capitana marítima, señalando que se trata de una “contaminación puntual, probablemente derivada de residuos oleosos que permanecen a bordo de un buque, pero no de los tanques de carga y de combustible”. La previsión es que se degrade “por sí misma”, ya que “es el comportamiento normal de este tipo de vertidos”.

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WWF pide que “se priorice minimizar el riesgo ambiental”

Ante la inminente decisión sobre qué hacer con el casco del Med Emre y las 7.000 toneladas de gasóleo que transporta en sus tanques, WWF España ha reclamado a las autoridades que se anteponga la protección del ecosistema “frente a otros intereses económicos” para “evitar un daño grave al Mediterráneo”. A través de un mensaje difundido en X, la organización ecologista ha advertido de que el buque se encuentra dentro del Corredor Migratorio de Cetáceos del Mediterráneo Occidental, un área marina protegida por su alto valor ecológico y zona clave de paso y alimentación para rorcuales, cachalotes, delfines y tortugas marinas.

Asimismo, la entidad ha alertado de que, en caso de producirse una fuga mayor de los depósitos, un derrame de gasóleo resultaría “altamente tóxico y difícil de contener” en mar abierto. Según ha subrayado WWF, el vertido supondría una amenaza directa tanto para las praderas de posidonia oceánica como para especies protegidas y seriamente amenazadas en el archipiélago, como la pardela balear.

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El petrolero volcado Med Emre frente a la costa de Ibiza. (Reuters)

Un marinero fallecido y nueve hospitalizados

De los 17 tripulantes que viajaban a bordo, seis fueron rescatados inicialmente por un buque mercante que navegaba por la zona, aunque uno de ellos falleció y fue trasladado a Ibiza, mientras que el resto fueron evacuados por aire hasta quedar repartidos en tres puntos. Según ha resumido Delgado, los supervivientes presentaban “algunos con heridas punzantes y fracturas abiertas, pero con pronóstico favorable, y el resto presentaban signos de hipotermia, pero en general se encontraban bien”.

Seis permanecen hospitalizados en Ibiza: dos en observación en Urgencias del Hospital Can Misses por hipotermia leve y cuatro en una clínica privada por hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y exposición a productos petrolíferos. Otros seis marineros fueron evacuados a Valencia, donde dos siguen ingresados en el Hospital de Manises, uno ya recibió el alta en el Hospital Arnau de Vilanova y otro fue derivado desde ese centro a una clínica privada por su mutua con una herida en una pierna y fractura de muñeca.

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Por último, los cuatro restantes —incluido el capitán— viajan rumbo a Cartagena a bordo del mercante que los auxilió, donde quedarán a disposición de las fuerzas de seguridad y de la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, Aéreos y Ferroviarios, ya que, según ha advertido Delgado, “no deben volver a su país hasta que no sean interrogados”.