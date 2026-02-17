¿Blanca Romero y Quique Sánchez-Flores han roto? Las señales que apuntan a una posible crisis

Blanca Romero en 'Bailando con las estrellas'. (MEDIASET ESPAÑA).

Blanca Romero ha vuelto a situarse en el centro de los focos tras sus últimos movimientos en redes sociales, donde cada detalle es analizado al milímetro por sus seguidores. Los fans de la que fuera interpréte de Física o Química, que cuenta con más de 250 mil seguidores en su cuenta de Instagram, han detectado que la modelo asturiana ha dejado de seguir en esta red social a Quique Sánchez-Flores, con quien había empezado una historia de amor.

El gesto ha sido interpretado por muchos como una posible señal de ruptura, apenas mes y medio después de que ambos confirmaran públicamente su relación, precisamente a través de la misma plataforma. La decisión no se limitó a un simple “dejar de seguir”. Romero también eliminó de su perfil todas las imágenes en las que aparecía junto al exfutbolista. De este modo, su galería ha quedado reducida prácticamente a contenido profesional y a publicaciones relacionadas con sus hijos. Hasta hace unos días, sin embargo, el escaparate digital de la actriz mostraba escenas de complicidad y momentos compartidos con Sánchez-Flores.

Blanca Romero en 'Next Level Chef' (MEDIASET).

Durante su resumen del año 2025, la expareja de Cayetano Rivera había hecho pública su relación con una serie de fotografías junto a él. En aquellas imágenes se les veía cariñosos y relajados, incluso compartiendo instantes familiares con Lucía, la hija de la actriz, en una aparente muestra de estabilidad. Acompañando aquellas instantáneas, escribió: “Lo mejor de mi año, sin duda, tú”. El mensaje fue interpretado entonces como una declaración abierta de amor.

La exposición de su vínculo continuó semanas después. Con motivo del cumpleaños de Sánchez-Flores, la actriz publicó un carrusel de fotografías en el que mostraba el plan romántico que habían disfrutado juntos. En esa ocasión, dedicó al entrenador unas palabras igualmente afectuosas: “Felicidades al hombre más paciente y guapo del mundo”. Sin embargo, esas publicaciones ya no figuran en su perfil.

Una ruptura inesperada y varias crisis en su relación

El cambio en su actividad digital ha coincidido con comentarios en distintos espacios televisivos. En el programa Y ahora Sonsoles, la periodista Lorena Vázquez apuntó: “Fue el viernes cuando ocurrió, pero no es la primera vez. Ambos tienen un carácter fuerte”. Sus palabras sugieren que no sería la primera crisis en la relación, aunque no se han ofrecido más detalles sobre los motivos concretos.

La actriz y modelo Blanca Romero posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38.ª edición de los Premios Goya (Raúl Terrel / Europa Press)

Por su parte, el periodista Nacho Gay, director de Vanitatis, aportó más contexto sobre la dinámica de la pareja. En el mismo espacio televisivo explicó: “A él no le gusta la exposición pública; sus relaciones anteriores han sido discretas. A ella, en cambio, le molestaban ciertos comportamientos de él: es muy extrovertido y sociable, aunque no hay indicios de celos”. Según estas declaraciones, las diferencias en la forma de gestionar la vida pública podrían haber generado tensiones.

Otro de los factores señalados es la distancia geográfica. Mientras Romero reside en Asturias —aunque sus compromisos profesionales la obligan a desplazarse con frecuencia—, Sánchez-Flores divide su tiempo entre Valencia y Madrid por motivos laborales. “Cada uno vive en un lado”, añadía Nacho Gay en el programa de Antena 3, poniendo el foco en la dificultad que supone mantener una relación a kilómetros de distancia.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha realizado declaraciones públicas sobre el estado actual de su relación. Tampoco han confirmado si se trata de una ruptura definitiva o de un distanciamiento temporal. Lo que sí ha llamado la atención es que, en una fecha tan señalada como San Valentín, la actriz no compartió ninguna imagen alusiva a su pareja. En su lugar, optó por disfrutar de los Carnavales junto a amigos, una elección que muchos han interpretado como una señal de que atraviesa una etapa distinta en el plano sentimental.