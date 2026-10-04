Ángela Portero revela las líneas rojas de la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’: “No se podía hablar de la operación”

Belén Esteban se enfrenta a Ángela Portero en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

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Belén Esteban consiguió el pasado viernes un segundo ‘Belenazo’ al alcanzar un 19,7% de cuota de pantalla con su entrevista en directo cara a cara con los colaboradores de ¡De Viernes!. Allí no solo se enfrentó a Beatriz Trapote y se reencontró con Lydia Lozano y Terelu Campos, sino que tuvo que lidiar con las preguntas de una de sus mayores enemigas: Ángela Portero. La periodista ha aprovechado su cuenta de X para responder comentarios sobre el programa.

La colaboradora del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona reconoce que “la entrevista no fue buena”, pero culpa a la propia Belén Esteban de ello: “Era muy difícil porque ella desvía los temas o no contestaba a nada de lo que supuestamente su hija le autorizó a aclarar. Porque si no iba a hablar de su hija, ¿para que necesitaba su autorización?“. Sobre el reencuentro con Terelu Campos, Portero tira de humor: ”Tenía que volver a verlo para creerlo…“.

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Durante la tarde del sábado, Ángela Portero se mantuvo respondiendo a decenas de críticas sobre su labor en el programa. “Los desprecios de los ignorantes no me hacen mella”, aseguraba sobre los abucheos en el plató. Además, negó que pudiese faltar a su trabajo en ¡De Viernes! simplemente por tener una mala relación con la entrevistada: “¿Pedir el día libre? Qué graciosa".

Tenía que volver a verlo para creerlo… — Ángela Portero (@Porteroangela) October 3, 2026

Los límites de la entrevista de Belén Esteban

Un usuario llegó a insinuar que fue cobarde por no hablar del problema que tuvo en el pasado con Belén Esteban hasta llegar a su enemistad. “Yo no estoy ahí como personaje, el problema que tuve con ella lo zanjé en los tribunales”, respondía Portero. También quiso aclarar que sabía perfectamente en qué consistía la pensión, adjuntando capturas de su conversación con ChatGPT.

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Por otro lado, Saúl Ortiz, colaborador de Fiesta, también criticó el rol de Belén Esteban: “Si tú crees que ha hecho una buena entrevista, no has conocido a la Belén de antaño. A esa monstrua que no tenía miedo de nadie ni de nada”. De esta manera, Ángela Portero aprovechó para responderle: “Estaba protegida, eran otros tiempos”.

Otro usuario de X le llega a cuestionar a Portero por qué no trataron el tema de la operación de Andrea Janeiro supuestamente pagada por Jesulín de Ubrique que Juls Janeiro habría sacado a la luz recientemente. “A mí mi padre no me ha pagado ninguna operación de pechos. Mi padre ha pagado otras operaciones. Que Belén cuente quién la pagó”, dijo la hija mayor de María José Campanario ante los micrófonos de Europa Press tras el scoop de Belén Esteban.

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Belén Esteban se enfrenta a Ángela Portero en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Sobre el tema, Ángela Portero contestaba revelando las líneas rojas del regreso de Belén Esteban a Telecinco: “No se podía hablar de la operación”. Sigue la línea de otros temas que la propia Esteban se negó a contestar sobre asuntos personales de su hija, que se mantiene en el anonimato pese a haberle dado permiso legal a su madre para hablar.

El conflicto de Belén Esteban y Ángela Portero

La enemistad entre Belén Esteban y Ángela Portero se remonta a 2015, cuando ambas coincidieron como concursantes de Gran Hermano VIP. Durante la convivencia, Esteban insinuó en directo que Portero consumía drogas, un comentario que se retransmitió en el canal 24 horas y se viralizó en redes antes de que la periodista pudiera siquiera conocer su repercusión, ya que seguía dentro de la casa.

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Portero sostuvo después que esas declaraciones la llevaron a ser vetada en varios programas de televisión en los que colaboraba habitualmente y que el episodio afectó su salud: según relató, estuvo en tratamiento médico en 2017 por una depresión vinculada al conflicto. Portero demandó a Belén Esteban por vulneración de su derecho al honor y a la intimidad. El 16 de julio de 2020, la Justicia falló a su favor y condenó a la colaboradora de Sálvame a indemnizarla con 10.000 euros, además de asumir las costas judiciales y leer la sentencia condenatoria en directo.

Belén Esteban se enfrenta a Ángela Portero en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Belén Esteban recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial, que lo ratificó en abril de 2021. La propia Esteban reconoció entonces públicamente “asumo mi responsabilidad” y confirmó haber abonado el dinero, aunque Portero llegó a reclamarle públicamente el pago a través de redes sociales. Desde entonces, ambas han mantenido una relación marcada por reproches mutuos y ataques cruzados en distintos medios.

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