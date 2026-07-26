Fran Perea presume de su vida en Vallecas, el barrio obrero y multicultural de Madrid donde reside desde hace años

El artista español Fran Perea. (MPM/Ana Máñez/ Europa Press)

Fran Perea es uno de los actores más conocidos de España gracias a su papel en Los Serrano, serie que le catapultó a la fama y que 23 años después de su estreno sigue presente en la vida de muchos. Polivalente a más no poder, en la actualidad el malagueño compagina su trabajo en la interpretación con la música, a la que también se dedica de lleno. Y todo ello lo hace desde Madrid, donde lleva décadas asentado y es uno más, en el sentido más literal de la palabra.

Al contrario que otros rostros conocidos, Fran vive alejado de las grandes mansiones y los barrios exclusivos. Y es que prefirió una zona más normal, un barrio de toda la vida en el que está totalmente integrado. Hablamos de Vallecas, un distrito de Madrid tan grande que a su vez está dividido en dos, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, sumando en conjunto una población de más de 365.000 habitantes. De los dos, Perea vive en Puente, una zona de la que está orgulloso y de la que acaba de presumir en sus redes sociales.

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Fran Perea por las calles del barrio donde vive, Vallecas, en el programa 'Aquí la tierra'. (RTVE)

Lo ha hecho a través de un vídeo en el que ha querido mostrar cinco secretos suyos a través de “un paseo por las calles de mi barrio”. La primera parada es una cafetería situada a unos metros de la popular avenida de la Albufera, en la que desvela cómo le gusta el café: “Largo de café con un poquito de leche vegetal o sin lactosa”. A continuación, va a una tienda de tatuajes y piercing en la que se suele abastecer de la joyería que le acompaña. Si bien en el pasado tuvo un piercing en la ceja y otro en la nariz, según desvela, hoy día ‘solo’ tiene tres agujeros en las orejas que lleva decorados con tres aritos negros.

El otro imprescindible en el día a día de Fran Perea es el sitio donde entrena, un establecimiento que no está estrictamente en Vallecas, sino en el barrio de Pacífico, donde dice que hace “una cosa entre funcional y crossfit”.

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Finalizado el momento del ejercicio, llega el turno de llenar la nevera, ¿y qué hay más madrileño que un mercado? El suyo es el Mercado de Puente de Vallecas, donde tiene sus puestos de confianza. “Aquí vengo a comprar la comida”, dice, para después añadir que “se me da muy bien la cuchara, los arroces, que me encantan cocinarlos, me gusta mucho y me salen muy ricos. También la porra malagueña, que es parecida al salmorejo”. Y sigue: “Soy de Málaga y aquí encuentro el pescado fresco y rico. También estoy muy acostumbrado a comer pescado”.

Fran Perea por las calles del barrio donde vive, Vallecas, en el programa 'Aquí la tierra'. (RTVE)

Por supuesto, en la zona de Vallecas donde vive Fran Perea no faltan los bares y las terrazas, un imprescindible en los días de verano. “Aquí en la placita toca una cervecita con los amigos o un agua con gas, lo que tercie”.

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Esta no es la primera vez que Fran Perea presume de barrio. También lo hizo en el programa Aquí la tierra de RTVE, donde recorrió otros de sus rincones preferidos, como el restaurante en el que se suelen pedir chuletones o tomate con ventresca. Allí explicó que acabó en la capital de España tras terminar la carrera de arte dramático, y finalmente acabó en este barrio. Le gusta especialmente ir al parque del Cerro del Tío Pío, conocido también como el parque de las Siete Tetas, donde hay unas increíbles vistas de la capital.